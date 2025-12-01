Estes gadgets ainda estão com ótimos descontos: aproveite antes que acabe!

A Black Friday já passou, mas os descontos ainda não terminaram. A pensar nas prendas de Natal que muitos utilizadores já começaram a comprar, deixamos-lhe alguns gadgets com descontos muito apelativos.

Mesmo após o pico das promoções, vários retalhistas fazem descontos adicionais que podem surpreender. Esta altura é particularmente interessante, porque permite comparar com mais calma, sem a pressão da Black Friday e tendo já em mente possíveis prendas de Natal.

Uma vez que algumas campanhas se prolongam e mantêm preços baixos por mais tempo, ainda é possível encontrar produtos com descontos apelativos. Se não conseguiu aproveitá-los na semana passada, saiba que ainda vai a tempo de fazer boas compras.

Em muitas categorias, especialmente tecnologia, surgem preços realmente bons. Fizemos a pesquisa por si e deixamos-lhe alguns bons descontos que encontrámos, com quedas de até 50%:

Auriculares sem fios Bluetooth com cancelamento de ruído, áudio espacial personalizado, som USB-C sem perda, compatibilidade com Apple e Android - areia

Aspirador sem cabo com escova para animais de estimação, até 200 AW de sucção, até 60 minutos de autonomia, bateria removível, sistema de filtragem multicamada

Máquina de barbear elétrica de homem série 6, a seco e molhado, 2 modos de barbear, 60 minutos de uso, carregamento rápido, aparador de precisão, estojo de viagem

Coluna Pill Bluetooth sem fios e carregador portátil via USB-C, até 24 horas de autonomia, à prova de água IP67, compatível com Apple e Android, microfone integrado - preto mate

iRobot Roomba Plus 505 Combo com base AutoWash multifuncional e auto-limpeza, copas DualClean com PerfectEdge, PrecisionVision IA, Clearview Pro LiDAR, secagem ar quente mopas, 75 dias

Samsung Galaxy Watch8, 40 mm, Bluetooth, Galaxy AI, processador de 3 NM, assistente de saúde e sono, acompanhamento desportivo, garantia 3 anos + 1 ano extra - cinzento escuro

Auriculares Bluetooth sem fios com cancelamento ativo de ruído, 30 horas de reprodução - preto

Auriculares sem fios Bluetooth com cancelamento ativo de ruído, até 30 horas de autonomia, áudio espacial com controlo dinâmico da cabeça - preto

Câmara de ação tradicional de 360° impermeável com ecrã tátil, vídeo esférico de 8 K, fotos de 360° de 29 MP, estabilização HyperSmooth, 6 microfones

Impressora de fotos instantânea (10 x 15 cm)

Vacuum H40 da Xiaomi, sucção de 10000 Pa, LDS navegação, mapeamento inteligente, escova anti-emaranhados, esvaziamento automático, até 180 minutos de autonomia, compatível com casa e controlo por voz

Aspirador robô e esfrega-chão 4 em 1, sucção de 5300 Pa, esvaziamento automático, navegação LiDAR MagSlim, limpeza inteligente IQ+, limpeza personalizável, controlo por voz e remoto

Câmara vlog APS-C mirrorless de lente intercambiável e kit de lente power zoom 16-50 mm f/3,5-5,6 II (24 MP, vídeo 4K, olho AF em tempo real) ideal para vlogging - preto

Máquina de café automática com LatteCreme Hot, espumador de leite automático, tamanho compacto, ecrã táctil colorido - branco ártico

Secador de cabelo de alumínio, potência 1600 watts, baixo nível de ruído, proteção contra superaquecimento, acessórios incluídos - ouro rosa

Aproveite os gadgets mais baratos com mais tranquilidade

Este alargamento do período de descontos da Black Friday, na Amazon, permite ponderar com mais tranquilidade, ao mesmo tempo que permite comprar sem o peso da possibilidade de não chegar a tempo do Natal, no caso de potenciais prendas.