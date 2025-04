Amazon prepara rede de satélites do Projeto Kuiper para atacar o mercado da Starlink

A Amazon anunciou esta quarta-feira que planeia lançar na próxima semana os primeiros 27 satélites do seu Projeto Kuiper, uma rede de internet via satélite. Este lançamento marca o início de um ambicioso plano da empresa para criar uma vasta constelação que competirá diretamente com o sistema Starlink, de Elon Musk.

Amazon quer um pedaço do negócio da Starlink

Num comunicado, a Amazon revelou que a missão “Kuiper Atlas 1” será lançada a 9 de abril, às 17h (horário de Lisboa), a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Florida.

O lançamento será realizado por um foguetão Atlas V, operado pela United Launch Alliance, uma joint venture entre a Boeing e a Lockheed Martin.

Este evento faz parte de um acordo abrangente de múltiplos lançamentos assinado pela Amazon em 2022, sublinhando o seu compromisso em acelerar a implantação da rede.

O Projeto Kuiper foi concebido para criar uma infraestrutura de comunicações robusta e acessível, com mais de 3.000 satélites em órbita terrestre baixa.

O objetivo da Amazon é fornecer internet de alta velocidade a nível global, especialmente em regiões remotas e com pouca cobertura, reforçando a sua posição num mercado dominado atualmente pela SpaceX, cujo sistema Starlink já conta com mais de 7.000 satélites em operação.

Kuiper traz uma nova geração de satélites

De acordo com a empresa, os satélites da missão KA-01 trazem avanços significativos em relação aos dois protótipos lançados em outubro de 2023, quando o serviço foi testado com sucesso. Eles incluem novos processadores, antenas de matriz faseada, painéis solares e links óticos.

Além disso, os satélites do Projeto Kuiper são revestidos com filme espelhado dielétrico para dispersar a luz solar refletida, tornando-os menos visíveis, evitando atrapalhar os astrónomos.

Outro destaque está no sistema de propulsão ativo, que oferece à Amazon a possibilidade de controlar cada unidade em todas as fases da missão.