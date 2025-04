A América do Norte está a afundar-se no manto da Terra

Um estudo publicado na revista Nature Geoscience revelou um fenómeno subtil, mas significativo, sob o continente norte-americano: o seu antigo leito rochoso escorre lentamente para o manto da Terra.

América do Norte está a afundar

Este “escoamento” criou uma estrutura em forma de funil concentrada sobre o meio-oeste dos Estados Unidos, puxando horizontalmente as rochas antigas antes de estas afundarem.

A rocha antiga em questão é conhecida como cráton. Os crátons são os blocos mais antigos e estáveis do continente, que perduram há milhares de milhões de anos e formam a base sobre a qual assentam as massas continentais.

De facto, as classificações geológicas reconhecem cerca de 35 grandes crátons em todo o mundo.

Mas “estável” não significa imutável. Os crátons sofrem alterações devido à influência recorrente de plumas mantélicas.

As plumas mantélicas são correntes ascendentes de material quente provenientes do manto profundo, que podem causar fusão localizada e deformações na crosta sobrejacente.

Por exemplo, o Cráton do Norte da China sofreu uma desintegração significativa durante milhões de anos, perdendo as suas camadas mais profundas.

Há muito que os geólogos suspeitam que possam estar a ocorrer deformações semelhantes sob o continente norte-americano.

Com base num projeto mais amplo de Junlin Hua, autor principal do novo estudo, a equipa criou um modelo tomográfico sísmico de forma de onda completa para a América do Norte.

Este modelo computacional utilizou dados sísmicos recolhidos pelo projeto EarthScope e revelou novos detalhes sobre os processos geológicos que ocorrem na crosta e no manto sob a América do Norte.

Os investigadores há muito que estudam o fenómeno do adelgaçamento dos crátons, mas esse processo tem sido sempre observado de forma retrospetiva, analisando alterações ocorridas há milhões de anos.

Em contraste, o presente estudo mostra que a deformação está a acontecer neste preciso momento, oferecendo aos investigadores uma oportunidade rara para estudar processos dinâmicos como o adelgaçamento cratónico em tempo real.

Observámos que poderia haver algo sob o cráton. Felizmente, também surgiu uma nova ideia sobre o que está a causar esse adelgaçamento.

Disse Hua.

Os investigadores levantam a hipótese de que o principal responsável pelo adelgaçamento do cráton norte-americano é a Placa de Farallon, que tem vindo a subduzir (ou seja, a deslizar por baixo da placa norte-americana, à medida que ambas convergem) há mais de 200 milhões de anos.

Apesar de a Placa de Farallon ter tido um papel crucial na formação da Placa da América do Norte, a sua subdução contínua fornece um fluxo constante de magma e liberta compostos voláteis que enfraquecem gradualmente a base do cráton.

Embora o “escoamento” esteja concentrado numa área específica do cráton, parece que a Placa de Farallon influencia todo o cráton, abrangendo grande parte dos Estados Unidos e do Canadá.

Ainda assim, os investigadores garantem que não há motivo para alarme — o continente não está prestes a ficar oco, nem se prevêem alterações repentinas na paisagem.

Mais interessante ainda, suspeitam que este “escoamento” poderá eventualmente cessar à medida que a placa tectónica afunda mais profundamente no manto e o seu impacto no cráton diminui gradualmente.

Este tipo de fenómeno é importante se quisermos compreender como evoluiu o planeta ao longo do tempo. Ajuda-nos a perceber como se formam os continentes, como se fragmentam e como se reciclam [de volta à Terra].

Afirmou Becker.

O estudo foi publicado na revista Nature Geoscience.