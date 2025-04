E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana onde celebrámos o 20º aniversário do Pplware, fomos conhecer o Renault Emblème, falámos do novo smartphone Xiaomi Redmi A5, do Samsung Auto, do Andoird XR, e muito mais.

PASSATEMPOS A DECORRER:

Desde 2005, o Pplware tem sido uma referência incontornável no universo da tecnologia, ciência e inovação. Ao longo destes 20 anos, construímos um legado marcado pela seriedade da informação, pela proximidade com os leitores e por uma paixão inabalável pelo futuro. Foi graças a uma equipa extraordinária, dedicada e visionária que conseguimos alcançar duas décadas de liderança, sempre com o compromisso de explicar o mundo digital com clareza, rigor e entusiasmo.

Hoje, celebramos o passado com orgulho e olhamos para o futuro com a mesma ambição que nos guiou desde o primeiro dia.

Obrigado por fazer parte desta jornada! O melhor ainda está para vir…

Uma startup francesa está a desenvolver o “Interceptor”, um sistema capaz de neutralizar satélites inimigos a partir de um Airbus A320 modificado. Esta solução poderá ser uma resposta europeia para proteger as infraestruturas espaciais.

Enquanto a exploração espacial continua a capturar a atenção global, a China vira as suas atenções para uma fronteira igualmente desafiadora e largamente desconhecida: as profundezas dos oceanos. O país asiático iniciou o desenvolvimento de uma ambiciosa base submarina, comparada a uma "estação espacial", que operará a 2000 metros abaixo da superfície marinha.

A Fertilização in Vitro (ou FIV) é um tratamento de Procriação Medicamente Assistida que consiste em tentar fecundar um óvulo com um espermatozoide em laboratório. Recentemente, nasceu o primeiro bebé do mundo concebido por via de uma versão automatizada desta técnica.

A OpenAI revelou a sua mais recente série de modelos de inteligência artificial (IA), a família GPT-4.1. Estas novas versões prometem avanços significativos na capacidade de programação, compreensão de contextos extensos e execução de instruções detalhadas.

A Renault dá um novo passo na transição ecológica com o Emblème, um concept car que representa o futuro da mobilidade sustentável... sim, estamos a falar no hidrogénio! Esta máquina, desenvolvida pela Ampere, é um modelo que explora soluções de descarbonização ao longo de todo o ciclo de vida do automóvel - desde o design à reciclagem. Fomos ver de perto este laboratório sobre rodas.

A Xiaomi apresenta o Redmi A5, que combina um conjunto de melhorias significativas, tornando funcionalidades avançadas de smartphones acessíveis a um público mais amplo. Com um design renovado, uma câmara melhorada e um ecrã maior, o Redmi A5 transforma o essencial numa experiência que se sente de forma sofisticada e sem esforço, criada para quem valoriza tanto a praticidade como a estética no seu smartphone diário.

A One UI 7 foi finalmente retomada, após ter sido adiada por dois dias devido a uma falha de última hora. Esta atualização, baseada no Android 15, traz consigo muitas novidades e grandes mudanças. Há uma que se manteve escondida até agora: o Samsung Auto. Não será visto por todos, mas duas das suas funcionalidades seriam excelentes no Android Auto.

Pode ser um sinal, um sinal que não estamos sós no Universo. Contudo, ainda é muito preliminar, serão necessários mais estudos para determinar se o K2-18b, que orbita uma estrela a mais de 120 anos-luz de distância, é habitado, ou mesmo habitável.

Uma equipa de cirurgiões em Taiwan alcançou um marco significativo na medicina cardiovascular. Realizaram com sucesso um transplante de coração inovador, no qual o órgão doado permaneceu a bater continuamente durante todo o processo entre o dador e o recetor.

Esta semana, durante a conferência TED 2025, a Google apresentou os seus mais recentes avanços em realidade aumentada e virtual. A evolução dos óculos Android XR é impressionante e já conta com muito do Gemini.