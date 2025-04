Renault Emblème: laboratório sobre rodas para a mobilidade sustentável

A Renault dá um novo passo na transição ecológica com o Emblème, um concept car que representa o futuro da mobilidade sustentável... sim, estamos a falar no hidrogénio! Esta máquina, desenvolvida pela Ampere, é um modelo que explora soluções de descarbonização ao longo de todo o ciclo de vida do automóvel - desde o design à reciclagem. Fomos ver de perto este laboratório sobre rodas.

O hidrogénio estará algures no futuro automóvel Renault

Inspirado no concept Scenic Vision, o Emblème é um automóvel familiar de alta tecnologia, espaçoso, confortável e eficiente.

Cada escolha técnica e estética segue critérios rigorosos de ecoeficiência, segundo a Renault, procurando refletir um compromisso com a mobilidade de baixo carbono.

O projeto envolve mais de 20 parceiros industriais e aposta numa abordagem colaborativa de economia circular. Cerca de 50% dos materiais são reciclados e praticamente todos são recicláveis no fim da vida útil.

O que destaca o Emblème da Renault?

Redução da pegada de carbono : 70% na produção de componentes.

: 70% na produção de componentes. Materiais sustentáveis : aço e alumínio de baixo carbono, polímeros reciclados, tecidos naturais e couro vegetal.

: aço e alumínio de baixo carbono, polímeros reciclados, tecidos naturais e couro vegetal. Propulsão inovadora : combinação de bateria elétrica e célula de combustível a hidrogénio.

: combinação de bateria elétrica e célula de combustível a hidrogénio. Autonomia : até 1000 km com apenas duas paragens rápidas para reabastecimento.

: até 1000 km com apenas duas paragens rápidas para reabastecimento. Design aerodinâmico : soluções inspiradas na Fórmula 1, como câmaras a substituir espelhos e difusores ativos.

: soluções inspiradas na Fórmula 1, como câmaras a substituir espelhos e difusores ativos. Interior "poético": minimalismo tecnológico e conforto com inspiração natural.

Para Fabrice Cambolive, diretor-executivo da marca Renault, "a ambição do projeto Renault Emblème era conseguir a máxima descarbonização, através da conceção de um automóvel atraente, eficiente, familiar, confortável, de alta tecnologia e versátil na utilização".

Um novo padrão eco-design

A análise do ciclo de vida do veículo (LCA) é um método científico utilizado para quantificar os impactos ambientais de um veículo durante a sua vida útil.

Neste caso, revela um impacto ambiental de apenas cinco toneladas de CO₂ equivalente - valor auditado por especialistas independentes.

Para alcançar esse resultado, a Renault redefiniu cada etapa de produção:

Fornecimento de matérias-primas e peças; Produção (fábricas); Utilização (automóvel a circular); Fim de vida (reciclagem/ reutilização do veículo).

Em cada uma dessas fases, a descarbonização é impulsionada pela eficiência energética; o uso de energia renovável; e a economia circular.

A Renault estabeleceu as parcerias certas

O Emblème nasceu de uma rede de colaboração com líderes industriais como ArcelorMittal, Michelin, Forvia, Valeo, STMicroelectronics, entre outros.

Cada parceiro desenvolveu soluções inovadoras, como:

Portas em alumínio reciclado - Constellium;

Pneus aerodinâmicos de alta durabilidade - Michelin;

Estofos com fibras de ananás e linho - Forvia;

Sistema completo de limpa-para-brisas - Valeo;

Faróis leves e eficientes - Forvia Hella;

Puxadores de portas - Akwel;

Eficiência energética - ArcelorMittal;

Isolamento térmico e acústico monomaterial - Autoneum;

Jantes de liga leve - Dicastal;

Tanques de hidrogénio - OP Mobility;

Componentes eletrónicos - ST Microelectronics;

Bateria elétrica - Verkor.

Propulsor de dupla energia: eletricidade e hidrogénio

O Emblème combina uma bateria NMC de 40 kWh com uma célula de combustível de 30 kW.

Essa arquitetura permite:

Condução elétrica no dia a dia;

Reabastecimento rápido com hidrogénio para viagens longas;

Zero emissões no escape;

Menor necessidade de recursos e energia na produção;

Design e tecnologia para o presente, mas a pensar no futuro

O interior do Emblème valoriza conforto, simplicidade e emoção.

Elementos como o ecrã panorâmico OpenR e a abordagem Shy Tech oferecem uma experiência intuitiva e limpa.

O sistema áudio imersivo único do Renault Emblème é composto por 14 altifalantes, que transmitem toda a emoção da música concebida por Jean-Michel Jarre.

Produção e futuro sustentáveis

Fabricado em França, o Emblème é um exemplo de produção local e limpa. A Renault adota medidas rigorosas de eficiência energética, gestão digital dos recursos e uso de energia renovável.

Até 2030, o grupo visa reduzir em 62% as emissões das suas fábricas.

Economia circular em ação no final da vida do Emblème

Com apoio da The Future Is NEUTRAL, o veículo inclui, pelo menos, 50% de materiais reciclados, provenientes da reciclagem de veículos em fim de vida ou do retalho, e é mais de 90% reciclável.

Desta forma, é criado um ciclo no qual nada se perde e tudo se transforma.