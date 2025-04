Google redesenha o Quick Share no Android para o tornar mais fácil de usar

O Quick Share foi uma das melhores novidades do Android nos últimos anos. A Google apostou na partilha de ficheiros e este é a alternativa ao AirDrop da Apple. Permite partilha fácil de ficheiros entre dispositivos, mas a Google acredita que pode ser ainda melhor.

Google redesenha o Quick Share no Android

A Google está a finalizar o desenvolvimento da próxima versão do Quick Share, reformulando a sua interface para a tornar muito mais amigável. Isso vai facilitar o envio e receção de ficheiros em menos passos e num único ecrã. Eis o que se sabe sobre o futuro do Quick Share.

Atualmente é um processo simples, mas ainda assim pode ser melhor. A próxima versão do Quick Share foi descoberta agora ao analisar o código da mais recente versão beta do Google Play Services (versão 25.15.31). Esta revela que a Google irá simplificar e unificar a interface do Quick Share para tornar o envio e a partilha de ficheiros mais intuitivos.

Primeiro, tocando em Partilha rápida no ecrã de definições rápidas, será possível aceder a um ecrã para receber ficheiros e outro para enviar ficheiros. Estar no ecrã para receber o sistema permitirá, por defeito, que outros dispositivos vejam o nome e dispositivo, facilitando a localização. Claro que apenas os contactos poderão ver a foto de perfil.

Tudo para o tornar mais fácil de usar

Desta forma, será mais fácil para outras pessoas encontrarem os utilizadores e enviarem ficheiros, algo que será especialmente útil se a pessoa que vai enviar algo não for um contacto. Claro que é possível optar por rejeitar os ficheiros enviados, se o desejar, ou configurar as definições do dispositivo para os ocultar, se preferir.

Ao entrar no ecrã de envio de ficheiros, será possível selecionar diretamente os ficheiros que se deseja partilhar nesta secção e enviá-los. Desta forma, já não é necessário ir à galeria de imagens para enviar uma fotografia ou vídeo. Será possível fazer todo o processo através do próprio Quick Share. As opções de partilha mantêm-se as mesmas: enviar via Quick Share ou via QR code.

O novo Quick Share não será exclusivo dos Google Pixel, mas estará disponível em todos os dispositivos Android compatíveis. Estas alterações já foram vistas nos primeiros leaks do One UI 8, a próxima versão do sistema do Samsung Galaxy, baseado no Android 16. Espera-se mais informações sobre o novo Quick Share em maio, quando a Google acolher a sua conferência anual para programadores, o Google I/O 2025.