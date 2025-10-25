Migrar do iPhone para o Android? Apple quer simplificar e sabe como o fazer

Ao longo dos anos, migrar de um iPhone para um Android, e vice-versa, tornou-se um processo muito mais fácil. No entanto, ainda é trabalhoso o suficiente para ser considerado irritante e desajeitado. A Apple quer simplificar este processo e tem a ferramenta certa a ser preparada.

Tornar mais simples migrar do iPhone para o Android

Atualmente, a melhor forma de migrar de um dispositivo iOS para Android com todos os seus dados intactos é utilizar a aplicação Android Switch. Em alternativa, alguns podem achar mais conveniente transferir dados utilizando um cabo USB. Mesmo com estes métodos, os seus preciosos dados de aplicações no dispositivo, incluindo definições de aplicações específicas, jogos guardados e similares, não são transferidos.

A Apple sabe que este é um problema para quem está a migrar do iOS para o Android e acaba de publicar informação sobre uma estrutura dedicada, concebida para resolver isso mesmo. A estrutura chama-se AppMigrationKit e funcionará com dispositivos com iOS 26.1 e iPadOS 26.1 e versões posteriores.

Está atualmente em fase beta e assim que estiver disponível, permitirá "executar uma transferência única dos dados da sua aplicação no dispositivo de ou para um dispositivo com outra plataforma". É essencialmente para programadores de aplicações. Permitirá que adicionem suporte nas aplicações para exportar dados locais do utilizador, permitindo que sejam transferidos sem problemas ao migrar para o Android (e vice-versa).

AppMigrationKit é a solução da Apple para este fim

Aliás, a nova estrutura não está a ser testada sem motivo. Surge pouco depois de os entusiastas da Apple terem notado que a gigante tecnológica estava a trabalhar numa opção nativa "Transferir para Android" integrada diretamente nos Ajustes do iPhone.

De referir que a nova estrutura ainda está em testes e faz parte das versões beta iniciais. Ainda não há uma data oficial de lançamento. Além disso, mesmo depois de chegar às mãos dos programadores, os utilizadores terão de esperar que os programadores integrem a estrutura nas suas aplicações (alguns podem optar por não a adotar imediatamente), pelo que não é uma solução que se resolva da noite para o dia.

No entanto, o simples facto de a Apple estar a trabalhar num caminho de migração perfeito que facilitará a transferência de dados entre aplicações já é uma vitória para os consumidores. Resta saber se a Google terá uma reposta à altura para agilizar o caminho inverso.