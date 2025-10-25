IA é a justificação de empresas para cortes de pessoal. Professor diz que é uma boa desculpa

Com a democratização da Inteligência Artificial (IA), através de ferramentas simples e intuitivas baseadas na tecnologia, muitas empresas começaram a conduzir despedimentos, justificando-os com a inovação e otimização dos fluxos de trabalho. Neste cenário, um especialista explorou que esse argumento é apenas uma "boa desculpa".

Numa conversa com a CNBC (via TechSpot), Fabian Stephany, professor assistente de IA e Trabalho no Oxford Internet Institute, defendeu que as empresas estão a usar a IA como bode expiatório.

Quando o ChatGPT foi apresentado e começou a ser implementado em vários contextos, as empresas que usavam ferramentas de IA generativa eram muito cautelosas relativamente à potencial perda de empregos.

Empresas culpam a IA pelos despedimentos

Agora, numa mudança de comportamento, as organizações admitem que as suas demissões resultam da adoção de ferramentas de IA, que permitem otimizar os fluxos de trabalho e, por conseguinte, poupar tempo e dinheiro.

De facto, empresas como a Accenture, Salesforce, Klarna, Microsoft e Duolingo não esconderam que estão a reduzir o número de funcionários, uma vez que a tecnologia ajuda a otimizar as operações, reduzir custos e aumentar a eficiência.

Na perspetiva de Fabian Stephany, contudo, a IA está a servir de desculpa:

Estou muito cético quanto ao facto de as demissões que vemos atualmente serem realmente devidas a ganhos reais de eficiência. É mais uma projeção na IA no sentido de: "Podemos usar a IA para criar boas desculpas".

Justificando com a adoção de ferramentas baseadas em IA, as empresas multimilionárias podem não apenas promover a narrativa de que as mudanças devem ser feitas para se manterem competitivas, mas promover-se enquanto mais inovadoras, tecnologicamente avançadas e eficientes aos olhos de potenciais investidores.

Exigência de regresso ao escritório atira, também, areia para os olhos

Para os críticos, à semelhança da IA, as ordens de retorno ao escritório parecem estar, também, a servir para dispensar funcionários de forma sustentada.

Com muitas pessoas incapazes ou sem vontade de voltar ao escritório três ou mais dias por semana, na sequência de uma adoção generalizada do teletrabalho, aquando da pandemia, as pessoas demitem-se, antecipando-se aos empregadores e ficando, dessa forma, sem direito a indemnizações.

Leia também: