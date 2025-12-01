Preço do Samsung Galaxy Z TriFold pode ser inferior ao esperado
OS novos formatos de smartphones têm mostrado que há ainda lugar para criatividade e diferença. O Galaxy Z TriFold, um telemóvel dobrável em três partes que, segundo os rumores, está a ser desenvolvido pela Samsung. Do que se sabe agora, poderá ter um preço mais baixo do que o esperado.
Continuam a circular rumores sobre o primeiro telemóvel dobrável da Samsung, um dispositivo que será provavelmente lançado com o nome Galaxy Z TriFold. Embora a empresa ainda não tenha confirmado quaisquer detalhes, incluindo o preço, novas fugas de informação sobre o valor estimado trazem esperança.
Rumores anteriores sugeriam que o Galaxy Z TriFold poderia custar até 3.000 dólares. No entanto, informações recentes indicam que o preço pode não ser tão elevado como se esperava, tornando-o “um pouco mais aceitável” para potenciais compradores.
Ainda não há qualquer anúncio oficial sobre quando é que a Samsung planeia lançar o Galaxy Z TriFold. Alguns rumores sugerem que o dispositivo poderá ser apresentado antes do final de 2025, estando previsto um lançamento limitado para 2026. Considerando a proximidade do final do ano, espera-se um anúncio em breve.
Um relatório recente afirmou que o dispositivo seria apresentado a 5 de dezembro. O mesmo relatório sugeriu que o preço rondaria os 4,4 milhões de won coreanos (aproximadamente 3.000 dólares). Isto torná-lo-ia 50% mais caro do que o Galaxy Z Fold 7, que custa a partir de 1.999 dólares.
Um novo rumor afirma que o Galaxy Z TriFold terá um preço de 2.499 dólares. Embora este preço seja mais razoável, certamente não se enquadra na categoria “acessível”. De acordo com esta afirmação, o Galaxy Z TriFold custará menos 300 dólares que o concorrente da Huawei, o Mate XTs.
Independentemente do preço, espera-se que o dispositivo seja lançado apenas em alguns mercados com preços mais acessíveis. A Samsung irá provavelmente oferecer o dispositivo inicialmente em mercados como os Estados Unidos, Coreia do Sul, China e Emirados Árabes Unidos.
Nem devia ser vendido em Portugal, não ha dinheiro para isso. Com os salarios que pagam ca so devia ser permitido xiaomis para nao causar problemas sociais
