Produtividade máxima: 60 atalhos essenciais e grandes descontos em Windows e Office

Produtividade não é só ter um computador rápido, é saber tirar partido dele todos os dias. Em paralelo, manter o sistema atualizado continua a ser fundamental.

Neste artigo, o foco está em duas frentes: por um lado, uma lista prática de atalhos de teclado que permitem trabalhar muito mais depressa.

30 atalhos de teclado para Windows que fazem mesmo diferença

Ter o Windows atualizado é importante. Saber usá-lo com atalhos certos é o passo seguinte. Estes são alguns dos atalhos mais úteis no dia a dia (da navegação à gestão de janelas):

Win + D – Mostrar/ocultar o ambiente de trabalho

– Mostrar/ocultar o ambiente de trabalho Win + E – Abrir o Explorador de Ficheiros

– Abrir o Explorador de Ficheiros Win + L – Bloquear a sessão rapidamente

– Bloquear a sessão rapidamente Win + V – Abrir o histórico da área de transferência

– Abrir o histórico da área de transferência Win + I – Abrir as Definições do Windows

– Abrir as Definições do Windows Win + A – Abrir o Centro de Ação/Rápido

– Abrir o Centro de Ação/Rápido Win + Tab – Vista de tarefas e ambientes virtuais

– Vista de tarefas e ambientes virtuais Alt + Tab – Alternar entre janelas abertas

– Alternar entre janelas abertas Win + ←/→/↑/↓ – Anexar janelas aos lados ou maximizar/restaurar

– Anexar janelas aos lados ou maximizar/restaurar Win + Shift + ←/→ – Mover janela entre monitores

– Mover janela entre monitores Win + S – Abrir a pesquisa do Windows

– Abrir a pesquisa do Windows Win + R – Abrir a janela “Executar”

– Abrir a janela “Executar” Win + Ctrl + D – Criar um novo ambiente de trabalho virtual

– Criar um novo ambiente de trabalho virtual Win + Ctrl + ←/→ – Alternar entre ambientes virtuais

– Alternar entre ambientes virtuais Win + Ctrl + F4 – Fechar o ambiente de trabalho virtual atual

– Fechar o ambiente de trabalho virtual atual Win + Shift + S – Captura de ecrã seletiva (Snipping)

– Captura de ecrã seletiva (Snipping) Win + Print Screen – Captura todo o ecrã e guarda em Imagens

– Captura todo o ecrã e guarda em Imagens Alt + F4 – Fechar a janela ativa

– Fechar a janela ativa Ctrl + Shift + Esc – Abrir imediatamente o Gestor de Tarefas

– Abrir imediatamente o Gestor de Tarefas Win + X – Abrir o menu de utilizador avançado (Power User)

– Abrir o menu de utilizador avançado (Power User) Win + Pause/Break – Abrir as informações do sistema

– Abrir as informações do sistema Win + K – Menu de ligação rápida (ecrãs sem fios, áudio, etc.)

– Menu de ligação rápida (ecrãs sem fios, áudio, etc.) Win + P – Modo de projeção (duplicar/estender ecrã)

– Modo de projeção (duplicar/estender ecrã) Win + +/- – Ativar lupa e aproximar/afastar

– Ativar lupa e aproximar/afastar Win + , (vírgula) – Espreitar temporariamente o ambiente de trabalho

(vírgula) – Espreitar temporariamente o ambiente de trabalho Win + T – Navegar pela barra de tarefas com o teclado

– Navegar pela barra de tarefas com o teclado Win + número (1–9) – Abrir apps fixas na barra de tarefas

– Abrir apps fixas na barra de tarefas Win + Shift + número – Abrir uma nova instância da app fixa

– Abrir uma nova instância da app fixa Win + Space – Alternar entre idiomas/layouts de teclado

30 atalhos de teclado úteis para Office (Word, Excel e PowerPoint)

Com o Office atualizado através das campanhas da Godeal24, vale a pena tirar partido de atalhos que, em contexto real, fazem poupar minutos todos os dias. Abaixo, uma seleção prática dividida por aplicações.

Atalhos essenciais no Word

Ctrl + N – Novo documento

– Novo documento Ctrl + O – Abrir documento

– Abrir documento Ctrl + S – Guardar

– Guardar Ctrl + P – Imprimir

– Imprimir Ctrl + Z – Anular ação

– Anular ação Ctrl + Y – Repetir ação

– Repetir ação Ctrl + B – Negrito

– Negrito Ctrl + I – Itálico

– Itálico Ctrl + U – Sublinhado

– Sublinhado Ctrl + L/E/R – Alinhar à esquerda/centro/direita

Atalhos essenciais no Excel

Ctrl + T – Criar tabela a partir da seleção

– Criar tabela a partir da seleção Ctrl + ; – Inserir data atual

– Inserir data atual Ctrl + Shift + ; – Inserir hora atual

– Inserir hora atual Ctrl + ↑/↓/←/→ – Saltar até ao fim da região de dados

– Saltar até ao fim da região de dados Ctrl + Espaço – Selecionar coluna inteira

– Selecionar coluna inteira Shift + Espaço – Selecionar linha inteira

– Selecionar linha inteira F2 – Editar célula ativa

– Editar célula ativa Alt + = – Inserir soma automática

– Inserir soma automática Ctrl + 1 – Abrir formatação de células

– Abrir formatação de células Ctrl + Shift + L – Ativar/desativar filtros na linha de títulos

Atalhos essenciais no PowerPoint

Ctrl + M – Novo diapositivo

– Novo diapositivo Ctrl + D – Duplicar diapositivo selecionado

– Duplicar diapositivo selecionado F5 – Iniciar apresentação desde o início

– Iniciar apresentação desde o início Shift + F5 – Iniciar apresentação a partir do slide atual

– Iniciar apresentação a partir do slide atual B durante a apresentação – Ecrã negro (pausa visual)

durante a apresentação – Ecrã negro (pausa visual) W durante a apresentação – Ecrã branco

durante a apresentação – Ecrã branco Ctrl + K – Inserir hiperligação

– Inserir hiperligação Ctrl + G – Agrupar objetos selecionados

– Agrupar objetos selecionados Ctrl + Shift + G – Desagrupar objetos

– Desagrupar objetos Ctrl + Shift + C / Ctrl + Shift + V – Copiar/colar formatação de objetos

Porque é que faz sentido juntar atalhos + promoções

Atualizar o Windows e o Office através de campanhas como as da Godeal24 resolve a parte “técnica”: ter um sistema suportado, com correções de segurança e compatibilidade com aplicações modernas. Aprender e usar atalhos de teclado resolve a parte “humana”: menos cliques, menos tempo perdido em menus e uma sensação clara de fluidez no trabalho diário.

A combinação de software atualizado com boas práticas de utilização é o que realmente justifica o investimento. Os atalhos ajudam a transformar essas oportunidades em ganhos reais de produtividade.