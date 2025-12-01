Produtividade máxima: 60 atalhos essenciais e grandes descontos em Windows e Office
Produtividade não é só ter um computador rápido, é saber tirar partido dele todos os dias. Em paralelo, manter o sistema atualizado continua a ser fundamental — e é aqui que entram as atuais campanhas da Godeal24 em Windows 11 cdkey e Office. Para quem quer preparar o PC para 2025, destacam-se desde logo Windows 11 Pro e Office 2021 Pro Plus, que fazem parte das promoções mais interessantes do momento.
Neste artigo, o foco está em duas frentes: por um lado, uma lista prática de atalhos de teclado que permitem trabalhar muito mais depressa; por outro, um resumo organizado das ofertas Godeal24 para quem quiser atualizar Windows, Office ou até equipar equipas inteiras com chaves em volume.
As principais promoções Godeal24 em Office
Começando pelas ferramentas de produtividade, a Godeal24 apresenta vários níveis de Office, com opções para um único PC ou vários equipamentos:
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 29,28€
- Office 2021 Home and Business para Mac – 59,29€
- Office 2021 Pro Plus – pack 2 keys – 56,56€ (28,28€ por key)
- Office 2021 Pro Plus – pack 3 keys – 78,84€ (26,28€ por key)
- Office 2021 Pro Plus – 5 PCs – 125,28€ (25,06€ por PC)
- Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75€
- Office 2019 Home and Business para Mac – 39,29€
- Office 2024 Home para PC/Mac – 139,99€
- Office 2024 Home and Business para PC/Mac – 149€
Promoções Godeal24 em Windows 10, Windows 11 e versões LTSC
Do lado do sistema operativo, a lista inclui versões para um ou vários PCs, bem como edições orientadas a cenários mais profissionais ou de longa duração (LTSC):
- Windows 11 Professional – 1 key – 12,28€
- Windows 11 Professional – 2 keys – 24,28€ (12,14€ por key)
- Windows 11 Professional – 3 keys – 34,28€ (11,43€ por key)
- Windows 11 Professional – 5 keys – 52,98€ (10,60€ por key)
- Windows 11 Home – 1 key – 12,08€
- Windows 11 Home – 2 keys – 23,98€ (11,99€ por key)
- Windows 10 Professional – 1 key – 8,25€
- Windows 10 Home – 1 key – 8,15€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25€
Bundles e ferramentas extra com cupão SGO62
Para quem quer resolver tudo de uma vez, os bundles com Windows + Office são normalmente a opção mais lógica. Nesta campanha, a Godeal24 destaca ainda um cupão específico para estes pacotes: SGO62.
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – 40,29€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – 36,54€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – 39,99€
- Windows 11 Home + Office 2019 Pro Plus – 36,24€
Há ainda opções para Visio e Project, muitas vezes usadas em contexto profissional:
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22,97€
- Project Professional 2021 – 1 PC – 25,70€
Licenças em volume para equipas e pequenas empresas
Quem gere vários computadores (equipa interna, pequeno escritório, laboratório, etc.) pode beneficiar de packs em volume com preço por key bastante inferior ao valor de compra individual:
- Office 2021 Pro – 50 keys – 1250€ (25€ por key)
- Office 2021 Pro – 100 keys – 2400€ (24€ por key)
- Windows 11 Pro – 50 keys – 400€ (8€ por key)
- Windows 11 Pro – 100 keys – 750€ (7,5€ por key)
Ferramentas adicionais para o dia a dia
Além de Windows e Office, a Godeal24 inclui software utilitário que pode simplificar tarefas comuns em Windows:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99€
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Adguard (3 dispositivos, vitalício) – 32,74€
- Internet Download Manager – 1 PC / vitalício – 21,99€
Para mais ferramentas, existe ainda uma página dedicada a utilitários: >>> Get More Tools.
30 atalhos de teclado para Windows que fazem mesmo diferença
Ter o Windows atualizado é importante. Saber usá-lo com atalhos certos é o passo seguinte. Estes são alguns dos atalhos mais úteis no dia a dia (da navegação à gestão de janelas):
- Win + D – Mostrar/ocultar o ambiente de trabalho
- Win + E – Abrir o Explorador de Ficheiros
- Win + L – Bloquear a sessão rapidamente
- Win + V – Abrir o histórico da área de transferência
- Win + I – Abrir as Definições do Windows
- Win + A – Abrir o Centro de Ação/Rápido
- Win + Tab – Vista de tarefas e ambientes virtuais
- Alt + Tab – Alternar entre janelas abertas
- Win + ←/→/↑/↓ – Anexar janelas aos lados ou maximizar/restaurar
- Win + Shift + ←/→ – Mover janela entre monitores
- Win + S – Abrir a pesquisa do Windows
- Win + R – Abrir a janela “Executar”
- Win + Ctrl + D – Criar um novo ambiente de trabalho virtual
- Win + Ctrl + ←/→ – Alternar entre ambientes virtuais
- Win + Ctrl + F4 – Fechar o ambiente de trabalho virtual atual
- Win + Shift + S – Captura de ecrã seletiva (Snipping)
- Win + Print Screen – Captura todo o ecrã e guarda em Imagens
- Alt + F4 – Fechar a janela ativa
- Ctrl + Shift + Esc – Abrir imediatamente o Gestor de Tarefas
- Win + X – Abrir o menu de utilizador avançado (Power User)
- Win + Pause/Break – Abrir as informações do sistema
- Win + K – Menu de ligação rápida (ecrãs sem fios, áudio, etc.)
- Win + P – Modo de projeção (duplicar/estender ecrã)
- Win + +/- – Ativar lupa e aproximar/afastar
- Win + , (vírgula) – Espreitar temporariamente o ambiente de trabalho
- Win + T – Navegar pela barra de tarefas com o teclado
- Win + número (1–9) – Abrir apps fixas na barra de tarefas
- Win + Shift + número – Abrir uma nova instância da app fixa
- Win + Space – Alternar entre idiomas/layouts de teclado
30 atalhos de teclado úteis para Office (Word, Excel e PowerPoint)
Com o Office atualizado através das campanhas da Godeal24, vale a pena tirar partido de atalhos que, em contexto real, fazem poupar minutos todos os dias. Abaixo, uma seleção prática dividida por aplicações.
Atalhos essenciais no Word
- Ctrl + N – Novo documento
- Ctrl + O – Abrir documento
- Ctrl + S – Guardar
- Ctrl + P – Imprimir
- Ctrl + Z – Anular ação
- Ctrl + Y – Repetir ação
- Ctrl + B – Negrito
- Ctrl + I – Itálico
- Ctrl + U – Sublinhado
- Ctrl + L/E/R – Alinhar à esquerda/centro/direita
Atalhos essenciais no Excel
- Ctrl + T – Criar tabela a partir da seleção
- Ctrl + ; – Inserir data atual
- Ctrl + Shift + ; – Inserir hora atual
- Ctrl + ↑/↓/←/→ – Saltar até ao fim da região de dados
- Ctrl + Espaço – Selecionar coluna inteira
- Shift + Espaço – Selecionar linha inteira
- F2 – Editar célula ativa
- Alt + = – Inserir soma automática
- Ctrl + 1 – Abrir formatação de células
- Ctrl + Shift + L – Ativar/desativar filtros na linha de títulos
Atalhos essenciais no PowerPoint
- Ctrl + M – Novo diapositivo
- Ctrl + D – Duplicar diapositivo selecionado
- F5 – Iniciar apresentação desde o início
- Shift + F5 – Iniciar apresentação a partir do slide atual
- B durante a apresentação – Ecrã negro (pausa visual)
- W durante a apresentação – Ecrã branco
- Ctrl + K – Inserir hiperligação
- Ctrl + G – Agrupar objetos selecionados
- Ctrl + Shift + G – Desagrupar objetos
- Ctrl + Shift + C / Ctrl + Shift + V – Copiar/colar formatação de objetos
Porque é que faz sentido juntar atalhos + promoções
Atualizar o Windows e o Office através de campanhas como as da Godeal24 resolve a parte “técnica”: ter um sistema suportado, com correções de segurança e compatibilidade com aplicações modernas. Aprender e usar atalhos de teclado resolve a parte “humana”: menos cliques, menos tempo perdido em menus e uma sensação clara de fluidez no trabalho diário.
Para muitos utilizadores domésticos e profissionais, a combinação de software atualizado com boas práticas de utilização é o que realmente justifica o investimento. As listas de promoções ajudam a perceber onde estão, neste momento, as oportunidades mais relevantes; os atalhos ajudam a transformar essas oportunidades em ganhos reais de produtividade.
Este artigo conta com o apoio da Godeal24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.