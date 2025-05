100 dias depois, 57% dos americanos dizem desaprovar Elon Musk

Na Casa Branca há cerca de três meses, Donald Trump tem contado com a ajuda de Elon Musk, para aconselhamento. De acordo com uma nova sondagem, a maioria dos americanos não aprova esta presença do empresário no Governo dos Estados Unidos da América (EUA), desaprovando-a.

De acordo com a sondagem realizada pelo Washington Post-ABC News-Ipsos, apenas 35% dos americanos aprovam a forma como Elon Musk está a lidar com o seu trabalho na administração de Donald Trump, com 57% a desaprovar o empresário e 46% e desaprovar fortemente.

Relativamente a Donald Trump, quase três meses depois de assumir a liderança de uma das mais importantes potências mundiais, apenas 39% dos americanos aprovam o trabalho que está a fazer, enquanto 55% desaprovam.

Uma sondagem realizada pela CNN no fim de semana revelou números muito semelhantes, com uma aprovação de Trump de 41% - a mais baixa de qualquer presidente recém-eleito nos primeiros 100 dias, desde a década de 1950.

Americanos desaprovam Elon Musk, mas perspetivas são díspares

Os números de aprovação de Elon Musk foram melhores entre os homens americanos, com 38% a dizerem que gostam do que ele está a fazer, enquanto 56% dos homens não gostam.

Entretanto, a popularidade do empresário junto das mulheres é curiosamente abismal, conforme relatado, com apenas 29% a dizerem que aprovam o trabalho do bilionário no Governo dos EUA e 60% a dizerem que o desaprovam.

Além disso, a popularidade de Musk foi mais elevada entre as pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 64 anos, aproximadamente a Geração X, embora mesmo essa geração não goste assim tanto dele.

Apenas 42% dos inquiridos da Geração X dizem aprová-lo, enquanto 52% dizem desaprová-lo.

O bilionário foi menos popular entre as pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos, com 62% a desaprovarem-no e apenas 25% a dizerem que o aprovam.

Extremamente impopular foram as respostas de pessoas com formação académica avançada: 66% dos americanos com diplomas de pós-graduação desaprovam Musk, mas não houve nenhum grupo demográfico, discriminado por nível de educação, que gostasse do que Musk estava a fazer.

Por sua vez, 55% dos americanos sem diploma universitário dizem desaprovar as coisas que Musk está a fazer.

Analisando por origem, apenas 11% dos negros americanos aprovam Musk, com 74% a desaprovarem-no; apenas 26% dos hispânicos aprovam Musk, com 64% de desaprovação.

Quanto aos americanos brancos, Musk tem melhores resultados nas sondagens, ainda que continue a não ser propriamente popular: apenas 43% aprovam o empresário, com 50% a desaprovarem-no.