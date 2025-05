Turbina de 15 MW já está a funcionar! Uma rotação pode gerar energia para quatro casas

As energias renováveis são um objetivo para vários países, que procuram aumentar a sua produção e, brevemente, depender unicamente delas. O maior projeto eólico offshore da Alemanha recebeu a primeira turbina gigante de 15 megawatts (MW): apenas uma rotação de um dos rotores pode gerar eletricidade suficiente para alimentar quatro casas durante um dia inteiro!

De nome He Dreiht, que significa "gira" em baixo-alemão, o maior projeto eólico offshore da Alemanha está em construção, pelas mãos da EnBW, uma empresa de energia.

A EnBW é uma das maiores empresas de energia da Alemanha e trabalha com energia eólica offshore há mais de 15 anos. No entanto, o projeto eólico He Dreiht é o seu maior até agora, estando a ser desenvolvido sem subsídios governamentais.

Este projeto desempenhará um papel fundamental para nos ajudar a aumentar significativamente a nossa produção de energia renovável de 6,6 GW para mais de 10 GW até 2030.

Disse Michael Class, responsável pelo desenvolvimento do portefólio de produção da EnBW.

O He Dreiht está a utilizar enormes turbinas de 15 MW da Vestas, o primeiro projeto do mundo a instalá-las. Conforme mencionado, apenas uma rotação de um dos rotores pode gerar eletricidade suficiente para alimentar quatro casas durante um dia inteiro.

Uma vez concluído, este projeto eólico colossal terá 64 mega turbinas que produzirão 960 MW de energia limpa. Esta quantidade deverá ser suficiente para abastecer cerca de 1,1 milhões de casas.

Além do marco assinado pela EnBW, a instalação da turbina eólica de 15 MW é importante, também, para a Vestas, segundo Nils de Baar, presidente da Vestas Northern & Central Europe.

Com a instalação do primeiro V236-15.0 MW, atingimos um marco importante tanto para o projeto He Dreiht como para a nossa expansão offshore, que ajuda a Alemanha a construir um sistema energético mais seguro, acessível e sustentável.

Projeto eólico colossal "Made in Germany"

O projeto He Dreiht está localizado a cerca de 85 quilómetros a noroeste de Borkum e 110 quilómetros a oeste de Helgoland.

Nas alturas de pico, mais de 500 trabalhadores estarão no mar a construir o projeto, utilizando uma frota de mais de 60 navios. A equipa offshore da EnBW, em Hamburgo, está a gerir todo o processo.

À medida do projeto eólico, o processo de instalação é complexo: além das 64 fundações, que já foram colocadas no fundo do mar, no ano passado, as peças para as turbinas viajam 12 horas até chegarem de Esbjerg, na Dinamarca, a bordo do navio Wind Orca.

Entretanto, as equipas estão a trabalhar na cablagem interna do projeto eólico.