Afinal, a Cybertruck não atravessa rios… um proprietário ficou preso depois de tentar fazê-lo

Um proprietário acreditou que a sua Cybertruck seria capaz de atravessar um rio, mas viu-se preso no terreno... Terá a culpa sido das expectativas que Elon Musk alimentou relativamente às capacidades aquáticas do veículo?

Com ambição que lhe conhecemos, Elon Musk afirmou várias vezes que os veículos da Tesla, nomeadamente a Cybertruck, poderiam flutuar e servir brevemente barco.

Antes de lançar a versão de produção da Cybertruck, aliás, Elon Musk afirmou que o veículo seria "suficientemente impermeável" para, por exemplo, atravessar rios.

Numa publicação, o Electrek recorda que Elon Musk referiu, no passado, que a "Cybertruck será suficientemente impermeável para servir brevemente de barco, podendo atravessar rios, lagos e até mares que não sejam demasiado agitados".

De facto, a Cybertruck possui um "wade mode", que permite que ela entre na água. Segundo a Tesla, este modo aumenta a altura de condução ao máximo e "pressuriza temporariamente a bateria".

Apesar disto, no entanto, um proprietário de uma Cybertruck, em Truckee, na Califórnia, viu-se preso no terreno, após tentar entrar com o veículo na água, em "wade mode".

A brigada rodoviária da Califórnia, CHP Truckee, partilhou algumas imagens e avisou que o "wade mode" não é o "modo submarino", brincando que o veículo tinha ido "um pouco longe demais".

Não há qualquer informação relativamente a potenciais danos causados pelo incidente na Cybertruck.