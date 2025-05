Mozilla traz novidades ao Firefox que o coloca a par do Chrome, Edge e Safari

O Firefox acaba de ser atualizado para a versão 138. Esta nova versão enfatiza mais uma vez a privacidade ao introduzir (finalmente!) duas novidades importantes. Falamos da organização dos separadores e um sistema de perfis de utilizador. Estas novidades colocam o browser da Mozilla a par com o Chrome, Edge e Safari.

Firefox já permite agrupar os separadores

Apenas quatro semanas após uma atualização que introduziu muitas novidades, o Firefox 138 está aqui, desta vez com novas funcionalidades importantes. E o mínimo que podemos dizer é que estava na altura de as equipas do Firefox tratarem destes temas. Tanto os separadores como os perfis foram o foco nesta atualização.

O Firefox permite agora organizar os separadores. Anos depois de os seus rivais terem lançado os grupos de separadores, a Mozilla chegou a este ponto agora. A funcionalidade permite arrastar e largar separadores em grupos e rotulá-los por nome ou cor. A Mozilla diz que os grupos de separadores ficam no dispositivo e nunca são enviados para a cloud.

O próximo passo para os separadores do Firefox está também definido. A Mozilla está a testar grupos de separadores inteligentes, com tecnologia de IA, que sugerem nomes e grupos com base nos separadores abertos.

Mozilla traz a gestão de perfis de utilizadores

O browser da Mozilla está também a introduzir um sistema de gestão de perfis para permitir separar as utilizações. Um sistema que já existe noutros locais, principalmente no Google Chrome, mas também na Apple com o Safari e no Edge da Microsoft. O browser quer "proteger a sua privacidade e manter o foco, separando a sua vida online em perfis distintos". Em termos concretos, isto significa que agora pode criar um perfil de utilizador para a sua navegação pessoal, outro para navegação relacionada com o seu trabalho ou outro para organizar as suas próximas férias.

Cada perfil criado no Firefox pode obviamente ser personalizado, com um avatar, mas também aplicando um tema gráfico diferente, para identificação imediata do perfil utilizado. Para cada perfil de utilização, os favoritos, separadores e histórico de navegação permanecem completamente separados.

Esta nova funcionalidade está a ser trazida gradualmente para todos os utilizadores do Firefox 138. Basta aceder ao ícone Contas no canto superior direito, onde deverá ser apresentado o menu Perfis. É possível forçar manualmente a ativação. Aceder à página about:config, clicar em "Aceitar o risco e continuar" e, na caixa de pesquisa, escrever browser.profiles.enabled. Em seguida, clicar duas vezes no valor False para o alterar para True e reiniciar o browser.