Play Store da Google perdeu quase metade das suas apps Android num ano

A loja de apps do Android não tem uma fama muito positiva no que toca às apps presentes. Muitas estão longe de serem úteis e acabam por enganar os utilizadores. A Google fez de tudo para livrar a Play Store de todas as aplicações desinteressantes e em ano e meio, o catálogo da loja Android foi reduzido em quase 50%.

Play Store Android perdeu metade das apps

No início de 2024, a Play Store da Google contava com 3,4 milhões de aplicações. Segundo a contagem da Appfigures, o catálogo da loja tem agora “apenas” 1,8 milhões de aplicações. Esta é uma redução colossal de 47% no tamanho, e está limitada à Play Store, uma vez que a App Store da Apple cresceu de 1,6 milhões para 1,64 milhões de aplicações no mesmo período.

Esta redução das apps é, por isso, obra exclusiva da Google, que tudo fez para realizar esta grande limpeza. Em julho passado, a gigante das pesquisas reforçou os seus requisitos de qualidade. A partir de agora, tudo irá mudar e a limpeza está a acontecer.

As apps com funcionalidade ou conteúdo limitado — como aplicações baseadas apenas em texto, visualizadores de PDF simples ou aplicações que oferecem um único papel de parede — estão proibidas. Da mesma forma, as aplicações sem utilidade real, muitas vezes abandonadas pelos seus programadores, também são eliminadas.

Google limpou as propostas desinteressantes

A Appfigures observa, no entanto, que a purga começou ainda antes das novas regras do verão do ano passado. Esta limpeza é bem-vinda: os utilizadores do Android não ficarão mais afogados na massa de aplicações, enquanto os programadores sérios terão um pouco mais de hipóteses de promover as suas aplicações.

A Google confirmou que o endurecimento das regras foi um fator significativo na limpeza. A juntar a isto, houve mais revisores humanos, novos requisitos para contas de programadores e maior utilização de IA para detetar ameaças. No ano passado, a empresa bloqueou 2,36 milhões de aplicações que violavam as políticas da Play Store. 158.000 contas de programadores foram suspensas.

Esta é uma medida que os utilizadores dos smartphones Android agradecem e que era necessária. Muitas das apps presentes não correspondem aos padrões esperados e estão longe de serem úteis para os utilizadores. Assim, a Google removeu tudo o que não devia estar na sua loja de apps e acabou por limpar a Play Store.