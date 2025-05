Se tem um destes smartphones Xiaomi, Poco ou Redmi é melhor começar a preocupar-se

A Xiaomi anunciou que sete smartphones vendidos na Europa e no mundo chegarão ao fim da sua vida útil durante abril. Isto significa que não receberão mais suporte da empresa e, portanto, não receberão mais nenhuma atualização de qualquer tipo, nem novas versões do HyperOS, nem atualizações de segurança. Descubra se o seu está na lista.

Smartphones Xiaomi, Poco ou Redmi perdem suporte

O fim do suporte é algo que acontece inevitavelmente para todos os smartphones, quando o fabricante decide que não pode dedicar mais recursos à sua manutenção. Embora o suporte de atualizações do Android tenha melhorado muito nos últimos anos, continua a ser um dos maiores problemas da plataforma. Os dispositivos afetados são os seguintes:

POCO F4 GT

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Estes dispositivos têm muitas coisas em comum e, na verdade, alguns são o mesmo telefone, mas com nomes diferentes, como o POCO F4 GT e o Redmi K50 Gaming. Todos eles foram lançados ao longo de 2022, pelo que receberão aproximadamente 3 anos de suporte, o que até recentemente era o padrão no Android. Os mais recentes dispositivos da Xiaomi, como o Xiaomi 15, têm até seis anos de atualizações.

Fim das atualizações do HyperOS nos equipamentos

Para os utilizadores, o fim do suporte é um indicador de que têm um telefone antigo que devem considerar substituir. Embora os dispositivos continuem a funcionar sem problemas, não receber atualizações de segurança pode causar problemas a longo prazo.

Por exemplo, se for descoberto um bug de segurança no sistema, a Xiaomi não lançará um patch para o corrigir nesses dispositivos e os utilizadores podem estar em risco. Da mesma forma, algumas aplicações podem deixar de funcionar nos próximos meses ou anos se forem concebidas para novas versões do HyperOS.

Assim, e para quem tiver um dos dispositivos da lista, é aconselhado começar a pensar em trocar o seu smartphone por um modelo mais recente que ainda seja suportado. A própria Xiaomi oferece novas versões destes dispositivos em todas as suas linhas.