Samsung Auto: a alternativa ao Android Auto chegou com a One UI 7

A One UI 7 foi finalmente retomada, após ter sido adiado por dois dias devido a uma falha de última hora. Esta atualização, baseada no Android 15, traz consigo muitas novidades e grandes mudanças, Há uma que se manteve escondida até agora: o Samsung Auto. Não será visto por todos, mas duas das suas funcionalidades seriam excelentes no Android Auto.

Samsung Auto: a alternativa ao Android Auto

O Samsung Auto é uma interface automóvel que imita a experiência Apple CarPlay e Android Auto com um painel que exibe navegação, reprodução de música e alguns widgets. Na verdade, até permite fixar até quatro aplicações na barra lateral esquerda para um acesso rápido. E a particularidade desta experiência é que está numa versão final que utiliza a Bixby como assistente de voz padrão, em vez do Google Assistant, na One UI 7.

Exatamente o oposto da tendência atual, uma vez que a Gemini está a assumir a experiência Android Auto para eliminar completamente o Assistente. Isto acontece não só no carro, mas também no Android. Uma das características mais atraentes do Samsung Auto é o seu sistema de navegação rápida que se liga ao próprio ecossistema de telemóveis, tablets e relógios do fabricante coreano.

Será simples pesquisar uma morada num smartphone Galaxy e levá-lo até ao carro e vice-versa. Pesquisar no ecrã do Samsung Auto e ao sair do automóvel irá para o smartphone para poder continuar com os passos até chegar ao destino. Há outra funcionalidade importante no Samsung Auto: o reconhecimento de endereços. Isto permite-lhe tocar num atalho flutuante que envia instruções diretamente para o ecrã do seu carro, embora funcione apenas com aplicações chinesas compatíveis.

Novidade chegou com a One UI 7 na China

O Samsung Auto, para já, continua a ser exclusivo da China, com a descoberta a ter sido feita por um utilizador do Reddit num Samsung Galaxy S25 Ultra. A plataforma automóvel da Samsung liga-se ao veículo utilizando o Baidu CareLife+ ou o ICCOA Car Link. Ambos suportam ligações com e sem fios, mas apenas estão disponíveis em veículos vendidos na China.

Assim, a maioria dos utilizadores não poderá usar o Samsung Auto e terá somente de o ver em imagens. Resta a dúvida se esta plataforma, que imita o Android Auto, algum dia chegará a todos, embora se ligue muito melhor aos dispositivos móveis do fabricante coreano, tornando a experiência mais agradável e única.

A expansão global é atualmente impossível devido à dependência dos padrões Baidu e ICCOA. O que servirá de inspiração para o Android Auto são as suas funcionalidades de reconhecimento de morada e envio do destino para o carro ou telemóvel para seguir os passos e assim chegar ao destino.