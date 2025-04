Americanos correm para garantir um carro antes de o preço disparar

As taxas recentemente anunciadas por Donald Trump vão, em princípio, impactar a carteira dos americanos. Por este motivo, aliás, os consumidores estão a apressar-se a adquirir novos carros antes de o preço disparar.

A guerra comercial que Donald Trump encetou não impactará apenas o preço dos telemóveis e demais dispositivos eletrónicos. Em princípio, os direitos aduaneiros sobre as exportações para os Estados Unidos resultarão, também, num aumento do preço dos carros.

De facto, uma investigação da Cox Automotive revelou que a oferta de veículos novos e usados está a começar a diminuir, à medida que os consumidores se apressam a garantir um carro antes de o preço disparar.

Conforme partilhado pela imprensa, a análise mostra que a oferta de carros novos no mercado, calculada através de uma taxa de vendas diária estimada, caiu de 91 dias em março para apenas 70 dias este mês.

A oferta de veículos usados já era mais baixa do que o habitual, com apenas 43 dias disponíveis. No entanto, baixou para 39 dias desde que as taxas entraram em vigor.

Este cenário vai ao encontro dos dados de vendas da Cox Automotive, que mostram que as compras de veículos novos são 22% superiores ao ritmo habitual para esta altura do ano e as vendas totais aumentaram quase 10% no acumulado do ano.

As vendas de carros usados estão um pouco atrasadas, ainda com um aumento de 7% este ano em comparação com 2024.

Apesar de os revendedores terem reabastecido os seus stocks antes das taxas de Trump, a oferta de veículos é baixa.

Po outro lado, enquanto a maioria dos concessionários de automóveis vê o seu inventário começar a diminuir, graças a um estrangulamento na cadeia de abastecimento, as unidades da Tesla parecem estar prontamente disponíveis.

Segundo a Reuters, as vendas da Tesla, na Califórnia, o maior mercado da empresa, registaram uma descida de 15% durante o primeiro trimestre de 2025. Além disso, os dados sobre as vendas globais da empresa indicam que estas caíram 13%, para o menor valor em três anos, conforme informámos.

Segundo a Bloomberg, por sua vez, o abrandamento das vendas de carros reduziu a quota dominante da empresa no mercado de veículos elétricos, uma vez que caiu para menos de 50%, na Califórnia.

