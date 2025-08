Porque é que o tsunami no Pacífico foi mais pequeno do que o esperado?

O sismo junto à costa leste da península de Kamchatka, na Rússia, no dia 30 de julho de 2025, gerou ondas de tsunami que chegaram ao Havai e a zonas costeiras do território continental dos EUA. A magnitude do sismo, 8,8, foi significativa, podendo torná-lo um dos maiores sismos alguma vez registados. Mas... por que razão o impacto foi tão pequeno?

O planeta é um mistério

Países em grande parte da região do Pacífico, incluindo na Ásia Oriental e nas Américas do Norte e do Sul, emitiram alertas e, em alguns casos, ordens de evacuação, antecipando ondas potencialmente devastadoras.

Ondas de até 4 metros atingiram cidades costeiras em Kamchatka, perto do epicentro, aparentemente causando danos severos em algumas áreas. Contudo, noutros locais, as ondas foram mais pequenas do que o esperado, incluindo no Japão, que está muito mais próximo de Kamchatka do que a maioria da orla do Pacífico. Muitos avisos foram rapidamente levantados, com danos relativamente reduzidos.

Parece que, tendo em conta a magnitude do sismo, o tsunami foi bastante menor do que seria de esperar. Para compreender porquê, devemos olhar para a geologia.

Placas em movimento

O sismo esteve associado à placa tectónica do Pacífico, uma das várias grandes placas da crosta terrestre. Esta empurra-se para noroeste contra a parte da placa da América do Norte que se estende para oeste em direção à Rússia, sendo forçada a descer por baixo da península de Kamchatka num processo chamado subducção.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indica que a taxa média de convergência, uma medida do movimento das placas, é de cerca de 80 mm por ano. Trata-se de uma das taxas mais elevadas de movimento relativo numa fronteira de placas.

Mas este movimento tende a ocorrer como deslocamentos súbitos e ocasionais de vários metros. Em qualquer sismo deste tipo e dimensão, o deslocamento pode ocorrer numa área de contacto entre as duas placas tectónicas com um tamanho ligeiramente inferior a 400 km por 150 km, segundo o USGS.

As ondas de tsunami surgem da água deslocada

A crosta terrestre é feita de rocha muito dura e frágil à escala pequena e perto da superfície. Mas, em áreas e profundidades muito grandes, pode deformar-se com um comportamento ligeiramente elástico.

À medida que a placa do Pacífico, a placa em subducção, avança e desce, a profundidade do fundo do oceano pode mudar subitamente.

Mais próximo da costa, a crosta da placa superior pode ser empurrada para cima à medida que a outra é empurrada para baixo ou, como aconteceu ao largo de Sumatra em 2004, a borda exterior da placa superior pode ser arrastada ligeiramente para baixo antes de recuar repentinamente alguns metros.

São estes movimentos quase instantâneos do leito marinho que geram as ondas de tsunami ao deslocar enormes volumes de água oceânica. Por exemplo, se o fundo do mar subisse apenas um metro numa área de 200 por 100 km, onde a profundidade da água é de 1 km, o volume de água deslocado encheria o Estádio de Wembley até ao teto 17,5 milhões de vezes.

Uma elevação de 1 metro como esta propagar-se-á a partir da zona de elevação em todas as direções, interagindo com as ondas oceânicas geradas pelo vento, com as marés e com a forma do fundo marinho, para produzir uma série de ondas de tsunami.

Em mar aberto, a onda de tsunami não seria notada por barcos ou navios, razão pela qual um navio de cruzeiro no Havai foi rapidamente deslocado para o largo.

A profundidade é a chave

As ondas de tsunami atravessam o oceano profundo a até 700 km/h, podendo alcançar qualquer costa do oceano Pacífico em menos de 24 horas. No entanto, parte da sua energia dissipa-se à medida que atravessam o oceano, tornando-as geralmente menos perigosas nas costas mais distantes do epicentro.

O perigo decorre da forma como as ondas se modificam à medida que o fundo do mar se eleva em direção à costa. Elas abrandam e, como resultado, aumentam em altura, criando uma vaga de água que avança para além da linha costeira normal.

Então porque é que o sismo de Kamchatka não causou a devastação esperada? A resposta está no facto de ter ocorrido ligeiramente mais profundo na crosta terrestre (20,7 km) do que os sismos de Sumatra (2004) e do Japão (2011). Isso terá resultado numa menor deslocação vertical do leito marinho e, como vimos, em menor deslocamento de água.

Além disso, a profundidade do sismo significa que o movimento do leito marinho terá sido ligeiramente menos instantâneo, enfraquecendo ainda mais o deslocamento. É por isso que os avisos de tsunami foram levantados algum tempo antes de qualquer onda chegar.