A minha Antena Starlink “morreu” e agora?

Uma das primeiras antenas Starlink a vir para Portugal foi para o Pplware. Depois de alguns tempos em uso, a antena foi guardada. E desde então nunca mais foi ligada aos satélites de Elon Musk. Agora, depois de vários anos, foi chamada a serviço e.... estava "morta". Contudo, a Starlink enviou uma antena nova completamente gratuita para substituir a geração 1.

Morreu a Gen 1... viva a Gen 3 da Starlink

Em 2021, logo após o serviço da Starlink ficar disponível, o Pplware recebeu a antena para testar e ver o desempenho da tecnologia de internet de satélites.

Após alguns meses de utilização, a antena foi guardada para um dia voltar a ter utilidade noutro edifício. Ora, o dia foi agora. Portanto, 3 anos e pouco depois, a antena deu uma mensagem de que o software estava muito desatualizado.

Não haveria muito a fazer, segundo algumas informações, quem já passou por este problema poderia arriscar e deixar a antena ligada de 24 a 48 horas para esta tentar atualizar.

Há casos de sucesso, mas no caso da antena do Pplware... acabou. Estava morta.

Contactado o centro de ajuda da empresa, foi-me dito que não haveria nada a fazer. A solução foi enviarem-me uma nova antena, a Gen 3, gratuitamente, para substituir o hardware já sem utilidade.

A recomendação foi para entregar no local correto para a antiga antena ser destruída junto com o resto do equipamento.

Em 24 horas, a nova antena estava já a ser entregue. Até ao momento em que foi ligada e testada, o suporte técnico da empresa manteve sempre uma proximidade para verificar que tudo tinha corrido bem.

Rei morto, rei posto, num dia com céu mais nublado, testamos a nova antena e o serviço atual. Uma agradável surpresa.

Starlink Gen 3

Em termos de configuração está simples, aliás, no passado já estava. Em termos de qualidade de ligação, está mais expedita.

A geração 3 apresenta um design mais compacto e eficiente em comparação com os modelos anteriores.

Especificações principais:

Antena : Tipo: Matriz faseada eletrónica. Campo de visão: 110°. Orientação: Manual assistida por software. Peso: 2,9 kg; 3,2 kg com suporte. Classificação ambiental: IP67 Tipo 4. Temperatura de operação: -30°C a 50°C. Velocidade do vento operacional: mais de 96 km/h. Capacidade de derretimento de neve: até 40 mm/hora. Consumo de energia médio: 75 - 100 W.

: Router Wi-Fi Starlink : Tecnologia Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6). Rádio: Tri Band 4 x 4 MU-MIMO. Portas Ethernet: Duas portas LAN Ethernet com trava e tampa removível. Cobertura: Até 297 m². Temperatura de operação: -30 °C a 50 °C. Peso: 0,57 kg. Segurança: WPA2. Classificação ambiental: IP56 (resistente à água), configurado para uso interno. Compatibilidade com malha: Compatível com nós de malha Starlink Gen 2 e Gen 3, até 3 nós de malha Starlink. Não compatível com sistemas mesh de terceiros. Dispositivos: Liga até 235 dispositivos.

: Fonte de alimentação Starlink: Dimensões: 173 x 93 x 35,75 mm. Peso: 0,65 kg. Classificação ambiental: IP66 Tipo 4. Temperatura de operação: -30°C a 60°C. Especificações de energia: 100-240V ~ 2,5A 50 - 60 Hz.



Este modelo é ideal para utilizadores residenciais e aplicações de internet quotidianas, como streaming, videochamadas e jogos online.

Em termos de instalação, esta é facilitada por um processo de orientação manual assistida por software, tornando-a acessível mesmo para quem não possui conhecimentos técnicos avançados.

A robustez da antena garante um desempenho fiável em diversas condições climáticas, incluindo ventos fortes e neve. Além disso, o consumo de energia é eficiente, variando entre 75 a 100 W, o que contribui para uma operação sustentável.

E em termos de qualidade da ligação?

Logo que a antena é ligada, esta aparece no perfil de utilizador Starlink, na app no smartphone e no perfil através da página da Starlink.

Depois há algumas operações a fazer, como direcionar a antena (manualmente) para a posição certa dos satélites, a devida atualização dos firmware e alguns ajustes para mostrar à app onde está posicionada a antena.

Tudo isto é guiado passo a passo na aplicação, como podemos ver nas imagens seguintes:

Feitos os passos de configuração e atualização, passamos à parte das velocidades e aqui foi uma excelente surpresa.

Utilizando o speedómetro da app da Starlink, os valores de download rondaram os 340 Mbps e 34 Mbps de upload. Já a latência ficou-se pelos 25 ms.

Num segundo teste, em modo Teste de velocidade avançado, igualmente na app, os valores chegaram aos 409 Mbps de download e 36 Mbps de upload.

Na app SpeedTest da Ookla os valores foram ligeiramente menores, mas ainda assim interessantes, a rondar os 314 Mbps de download e os 17,8 Mbps de upload. O Ping ficou-se nos 38 ms.

Em resumo...

Esses valores são bastante bons para uma ligação via satélite, especialmente para uma antena de 3.ª geração da Starlink.

Velocidade de download de 340 Mbps: É uma excelente velocidade, suficiente para a maioria das atividades, incluindo streaming em 4K, jogos online e videoconferências de alta qualidade. Para uma ligação via satélite, esta é uma performance muito positiva. Velocidade de upload de 34 Mbps: Também é bastante boa. A maior parte das conexões de internet fixa, em várias regiões, tem velocidades de upload mais baixas, então, 34 Mbps é considerável e deve ser suficiente para enviar ficheiros grandes, transmissões ao vivo e outras atividades. Latência de 25 ms: Este é um valor excelente para uma ligação via satélite, que historicamente sofre com latências mais elevadas devido à distância que os sinais precisam percorrer até o satélite e de volta. 25 ms é ótimo, quase comparável às ligações de fibra ótica em termos de resposta e ideal para jogos e videoconferências em tempo real.

Portanto, estes valores estão muito acima do esperado para uma ligação via satélite e devem ser mais do que adequados para a grande maioria das necessidades atuais de internet.

Quanto ao preço...

Neste processo, a ativação do serviço, em vez dos 40 euros/mês de valor para o serviço, a Starlink fez uma atenção, uma espécie de presente de "bem vindo de volta" e cobrou 28,92 euros. Depois, pelo facto de a antena de 1.ª geração ter deixado de funcionar, ofereceram um mês de serviço gratuito.

Após este tempo, o valor mensal é a partir de 40 €.