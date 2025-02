Sabia que há pessoas que usam o Apple Watch no tornozelo? E há razões para isso

Há cada vez mais pessoas a usar o Apple Watch no tornozelo, de acordo com um novo relatório. Existem 5 razões apontadas para tal opção. Veja se faz sentido!

Apple Watch nos tornozelos por ser mais exato!

No pulso será o lugar certo para usar o smartwatch. No direito, ou no tradicionalmente escolhido, o esquerdo, os relógios são colocados no braço. No entanto, uma das razões que leva as pessoas a escolher o tornozelo, quando estão a treinar é pelo facto de terem pulsos pequenos acharem, deixando o relógio demasiado solto. Há quem diga que até com as braceletes mais pequenas.

O New York Times deu vários exemplos de pessoas, algumas da área do fitness, que fazem esta escolha.

Antigamente, quando Ana Espinal usava um Apple Watch no pulso no ginásio, era frequente descobrir que a sua aplicação de fitness se desligava durante o treino. Ana Espinal tem pulsos pequenos, disse ela, e perguntou-se se o problema seria o facto de o relógio solto não conseguir registar o seu ritmo cardíaco [...]

Referiu o jornal ao citar a influenciadora.

Algumas pessoas também descobriram que obtinham contagens de passos mais exatas se usassem o dispositivo no tornozelo quando andavam ou corriam. A contagem de passos baseia-se no movimento de oscilação do braço, que pode ser menos consistente do que o movimento mais previsível dos pés.

De facto, em alguns exemplos dados, o relógio não estava a contar passos - como quando se caminhava numa passadeira numa secretária de pé e se empurrava um carrinho de bebé com o ponteiro do relógio.

Alguns utilizadores têm grandes tatuagens no pulso e também referiram que as leituras do ritmo cardíaco não estão disponíveis ou não são fiáveis quando o sensor está total ou parcialmente bloqueado pela tinta.

O relógio foi feito para a perna? E é mais higiénico?

Outras pessoas com problemas de pele acharam o relógio desconfortável, enquanto que usá-lo na pele menos sensível à volta dos tornozelos não faz mal.

Por último, alguns profissionais de saúde não podem usar relógios devido às regras de higiene nos hospitais, pelo que passaram a usá-lo à volta do tornozelo para registar o número de passos que dão durante um turno.

Um problema surpreendentemente comum relatado por aqueles que o usam é o facto de as pessoas o confundirem com o tipo de monitor de tornozelo colocado em alguns criminosos condenados ou suspeitos que aguardam julgamento para impor condições sobre onde podem estar e quando.

Este tipo de conversa é comum - mais comum do que qualquer uma destas mulheres preferiria. Aliás, é citada uma utilizadora, Hughley Beasley, que se sente muitas vezes como se devesse estar a assegurar aos seus vizinhos que não está em prisão domiciliária.

Será que faz sentido usar na perna?