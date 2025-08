Reddit prepara-se para desafiar a Google com motor de pesquisa baseado em IA

É já ao Reddit que muitos utilizadores vão ter aquando de uma pesquisa online. De facto, a plataforma tornou-se um verdadeiro fornecedor de respostas, agregando ainda a experiência de muitas, muitas pessoas, que partilham lamentações e reclamações, mas, também, curiosidades e experiências sobre tudo e mais alguma coisa. Agora, a plataforma poderá estar a preparar-se para desafiar a Google com um motor de pesquisa baseado em Inteligência Artificial (IA).

Nos últimos anos, o Reddit tornou-se uma verdadeira fonte de informação. Uma vez que as publicações de subreddits aparecem entre os primeiros resultados fornecidos pela Google na Pesquisa, milhões de utilizadores acabam por aceder à plataforma à procura de respostas, ainda que acidentalmente.

Além das informações, por vezes sustentadas com links para outras fontes, por exemplo, o Reddit tem a vantagem de ser um fórum e oferecer uma plataforma onde podem ser partilhadas experiências e opiniões sobre qualquer tópico.

Pelo potencial que lhe reconhece, o diretor-executivo do Reddit, Steve Huffman, informou que a empresa vai investir nas áreas estratégicas que geram mais receitas: melhorar o produto principal, expandir-se internacionalmente e tornar o Reddit num motor de pesquisa de referência.

Reddit deverá ter um motor de pesquisa integrado

De acordo com Huffman, numa carta dirigida aos acionistas, o Reddit é uma das poucas plataformas posicionadas para se tornar um verdadeiro destino de pesquisa.

Oferecemos algo especial: uma ampla gama de conversas e conhecimentos que não encontrará em nenhum outro lugar. Todas as semanas, centenas de milhões de pessoas visitam o Reddit à procura de conselhos, e estamos a converter essa intenção em utilizadores ativos da pesquisa nativa do Reddit.

Segundo o líder do Reddit, a pesquisa principal já tem mais de 70 milhões de utilizadores ativos semanais e a sua ferramenta de pesquisa com IA, conhecida como Reddit Answers, já conta com 6 milhões de utilizadores semanais.

Esta última, disponível em inglês para alguns países, será expandida para outros territórios e idiomas.

O diretor-executivo explicou que o objetivo será integrar a Reddit Answers na experiência de pesquisa principal. Desta forma, a empresa conseguirá tornar o motor de pesquisa o seu principal negócio, apoiando-se na IA para realizar outras funções, como a tradução para mais de 23 idiomas.

Numa Internet em rápida mudança, as conversas humanas reais estão a tornar-se cada vez mais raras, mas continuam a ser o que as pessoas mais procuram quando tomam decisões ou tentam compreender o mundo. É aí que o Reddit brilha.

Escreveu Huffman, destacando que, "com mais de 20 anos de conversas em mais de 100.000 comunidades, o Reddit é o maior arquivo de diálogo autêntico da Internet". Além de impulsionar a forma como as pessoas aprendem e decidem, ajuda as marcas a compreenderem o seu público e a criarem melhores produtos.

Na sua perspetiva, esta "profundidade e amplitude da conversa humana também impulsionam a IA e os principais modelos de linguagem, tornando o Reddit a base da próxima geração de tecnologia".

A estratégia do motor de pesquisa não se deve apenas ao potencial da comunidade do Reddit. Por sua vez, procura responder à evolução da Internet: com a chegada da IA, o tráfego para a web e algumas plataformas diminuiu significativamente e está a exigir que as plataforma se adaptem.