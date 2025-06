Android Auto 14.5 já está disponível para o seu carro e prepara novidades

Depois de muitos meses sem prestar atenção ao Android Auto, a Google parece ter-se focado de maneira única neste sistema. As novidades e as novas versões não param de surgir e de revelar muito do que este sistema será no fututo próximo. Um novo passo é dado agora com o Android Auto 14.5 a estar disponível para o seu carro e a preparar algumas novidades.

Android Auto 14.5 já está disponível

Após semanas de espera, a versão estável do Android Auto 14.5 está finalmente disponível, embora seja provável que seja lançada gradualmente para todos os utilizadores nos próximos dias. Esta segue a linha de desenvolvimento da Google e prepara a chegada de muitas novidades que vêm a ser preparadas.

Seguindo os passos da beta lançada há algumas semanas, o Android Auto 14.5 na sua versão estável não só melhora a estabilidade do sistema como introduz algumas alterações. Estas estão principalmente relacionadas com a compatibilidade com mais veículos, abrindo caminho para novas funcionalidades no futuro.

Não se devem esperar para já grandes novidades nesta versão do Android Auto, porque na verdade não tem nenhuma declarada. É, ainda assim, um prelúdio para tudo o que está para vir nas próximas semanas. Uma das principais mudanças, para além do suporte para mais veículos, é que o Android Auto 14.5 se foca na estabilidade e otimização em comparação com o que vimos anteriormente na versão beta.

Esta versão prepara muitas novidades

Por outro lado, esta versão consolida a maior categoria de aplicações que temos atualmente no veículo, principalmente em relação aos jogos. O tema Claro também começa a ganhar força, embora ainda não possa ser ativado, pelo que terá de se continuar à espera que a Google o ative centralmente.

Como é referido, esta versão também corrige problemas conhecidos, tanto no telefone como em sistemas de infoentretenimento de vários fabricantes. Es particular, são trazidas melhorias na ligação sem fios entre o telefone e o automóvel.

Quem ainda não tem esta versão, não deverá ter de aguardar muito. O Android Auto 14.5 estará provavelmente disponível para o seu dispositivo nos próximos dias. Por outro lado, quem não quiser esperar, pode aceder a sites como o APKMirror e descarregar o ficheiro oficial desta versão para poupar tempo.