Xiaomi adicionou mais smartphones à lista de “fim de vida”! Descubra quais perdem suporte

A Xiaomi tem mantido um registo muito interessante no que toca às atualizações. A marca oferece as novidades a um ritmo elevado, sejam elas visuais ou de segurança. Ainda assim, a empresa tem por hábito remover o suporte a smartphones de forma periódica. Esta lista foi agora atualizada e há novos smartphones Xiaomi que chegam ao fim de vida.

Xiaomi tem novos smartphones na lista de fim de vida

A Xiaomi expandiu ainda mais a sua lista de fim de vida (EoL), removendo o suporte para vários smartphones e tablets nas suas marcas Xiaomi, Redmi e Poco. A lista atualizada, publicada no site oficial da empresa, inclui dispositivos das três marcas. Notavelmente, o Xiaomi Pad 5 aparece na lista sob diversas variações regionais e a variante global.

Curiosamente, os modelos Redmi Note 11 Pro e Pro+ aparecem na secção Xiaomi. Estes dispositivos não receberão mais atualizações de software. Além dos modelos Note 11 Pro, o Redmi 10 2020 e o Redmi Note 10 JE também estão listados como não suportados.

Os modelos Xiaomi e Redmi mencionados acima, deixarão de receber atualizações para o MIUI ou HyperOS, os sistemas operativos Android personalizados da Xiaomi. Além disso, deixarão de receber patches de segurança cruciais do Android que protegem contra vulnerabilidades emergentes.

É o fim do suporte e de todas as atualizações

A falta de suporte contínuo de software expõe estes smartphones a possíveis riscos de segurança. As vulnerabilidades não corrigidas podem ser exploradas por agentes mal-intencionados para obter acesso não autorizado aos dados de um utilizador, roubar palavras-passe ou até mesmo instalar malware.

Embora a Xiaomi forneça normalmente suporte de software para os seus smartphones durante um período específico, a duração exata varia consoante o modelo e a data de lançamento. Os utilizadores podem verificar o estado dos seus dispositivos no site oficial da Xiaomi para determinar se continua compatível.

Para aqueles com dispositivos na lista EoL, as opções são limitadas. A atualização para um dispositivo Xiaomi mais recente oferece a solução mais segura, embora nem sempre seja financeiramente viável. Em alternativa, os utilizadores podem instalar ROMs personalizadas baseadas na versão mais recente do Android, para manter o seu smartphone antigo a funcionar.