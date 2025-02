Personalização máxima no Google Maps para Android com a cópia do que o Waze já oferece

O Google Maps continua a ser uma das melhores aplicações de navegação disponíveis. Existem inúmeras formas de personalizar a sua experiência no Google Maps. Uma opção popular é a capacidade de alterar o marcador do veículo para o adaptar ao seu estilo. Uma nova está a chegar e vai permitir uma personalização máxima, usando o que o Waze já oferece.

Personalização máxima no Google Maps

Agora, a gigante das pesquisas Google traz novos ícones de veículos adicionais ao Google Maps. Esta pequena e singela novidade vai permitir aos utilizadores ainda mais opções para personalizar a sua experiência de navegação. Conseguem assim um nível de personalização e permite abandonar a simples seta, totalmente impessoal.

Até agora, o Google Maps oferecia quatro ícones de veículos à sua escolha: o marcador de seta azul padrão, ao que se somava um carro vermelho, um SUV amarelo e uma carrinha de caixa aberta verde. Estes ícones foram introduzidos há quase quatro anos e não foram atualizados desde então.

No entanto, a Google parece estar a testar uma nova atualização que pode expandir as opções de personalização para os marcadores de veículos. Com uma futura atualização, os utilizadores poderão escolher entre cinco ícones de automóveis adicionais, incluindo opções como desportivo, SUV, Jeep, hatchback e um modelo que se assemelha a um Tesla.

Novos carros e novas cores

Além disso, os utilizadores poderão personalizar estes novos ícones com até oito opções de cor, como Branco Glaciar (o padrão), Preto Noite, Verde Água, Vermelho Papoila e muito mais. A seta azul original e os ícones dos veículos mais antigos continuarão disponíveis, mas parece que apenas os novos ícones suportam a personalização de cores.

Inicialmente esta novidade parece ter chegado ao iPhone, não estado disponível nos smartphones Android. Isto sugere que os novos ícones devem chegar primeiro ao iOS. No entanto, como a Google normalmente mantém a paridade de características entre as versões do Maps para Android e iOS, deve chegar ao Android num futuro próximo.

A Google tem vindo a melhorar ativamente o Maps com novos recursos em todos os aspetos. Recentemente, foi introduzida a integração Gemini para o Google Maps, permitindo aos utilizadores colocar questões sobre locais próximos em linguagem natural. Além disso, a empresa lançou uma orientação de faixa melhorada para o Maps no Android Auto para facilitar a navegação.