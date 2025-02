Elon Musk vai comprar o TikTok? Quebrou o silêncio e revelou os seus planos

A situação do TikTok nos EUA tem estado a arrastar-se, sem uma solução à vista. A proibição da sua presença no país foi adiada por Donald Trump, mas em breve irá entrar em ação. Com muitas ideias para a sua compra, uma parecia apontar para Elon Musk. Agora, o homem mais rico do planeta falou sobre os seus planos e revelou o que pensa fazer com o TikTok.

Será que Elon Musk quer comprar o TikTok?

Embora a proibição do TikTok tenha sido adiada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a aplicação precisa de vender as suas operações nos EUA para a proibição ser completamente levantada. O interessante é que o presidente Trump também está a tomar a iniciativa de vender a aplicação TikTok. Neste sentido, Trump também citou Elon Musk em determinados momentos.

Donald Trump fez a oferta a gigantes tecnológicos como a Meta e a Microsoft. Houve também alegações de que Elon Musk esteve envolvido na decisão de comprar o TikTok. No entanto, Elon Musk explicou em entrevista que não tinha nenhuma oferta para comprar o TikTok.

Afirmou que a decisão de comprar o Twitter foi uma novidade para si e provavelmente não se irá repetir. Desta forma, o Twitter é a primeira empresa comprada por Elon Musk que não fundou. Na entrevista que deu no WELT Economic Summit, anunciou que nem sequer fez uma oferta para comprar o TikTok. Revelou que se eu fosse proprietário da aplicação TikTok, pensaria em como o seu algoritmo poderia ser mais útil.

Planos são claros e não incluem a rede social

Elon Musk disse que não tem muita confiança no algoritmo da aplicação, acrescentando que tentaria descobrir como mudá-lo para o benefício da sociedade. Admitiu ainda que nunca utilizou o TikTok e, por isso, não sabe como funciona.

O homem forte da Tesla tem laços estreitos com o presidente dos EUA, Donald Trump, e é o maior apoiante da sua campanha. Assumiu também um cargo importante no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Donald Trump, tenta reverter a proibição do TikTok, apesar de ser contra tudo o que é de origem chinesa.

A principal razão é que, apesar da proibição do TikTok, a aplicação ainda está entre as mais descarregadas e utilizadas nos EUA. Trump vê a aplicação, utilizada especialmente pela nova geração de jovens, como um importante potencial de voto.