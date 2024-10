Rússia bloqueia o Discord e acusa a plataforma de incitar à violência

O Discord esteve no centro da tempestade durante meses, depois de as autoridades russas terem imposto uma lei que obriga as plataformas a bloquear conteúdos nocivos. Agora, junta-se à lista de redes sociais e serviços que deixaram de funcionar na Rússia na sequência do conflito com a Ucrânia.

Rússia acusa o Discord de incitar ao extremismo

De acordo com a agência de notícias TASS, o Serviço Federal de Supervisão das Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Meios de Comunicação Social - mais conhecido por Roskomnadzor - bloqueou o Discord. O regulador russo diz que a plataforma violou as leis de autorregulação impostas em 2021, que exigem a identificação e o bloqueio de conteúdo ilegal.

O acesso ao Discord foi restringido devido à violação dos requisitos das leis russas, cujo cumprimento é necessário para evitar o uso de mensagens para serviços terroristas e extremistas, recrutamento de cidadãos para os cometer, para a venda de drogas e em conexão com a publicação de informações ilegais.

Mencionou o Roskomnadzor.

Há alguns dias, o Serviço Federal de Segurança da Rússia deteve 39 pessoas sob a acusação de incitarem adolescentes à violência. Os suspeitos utilizaram o Discord como plataforma de comunicação para transmitir instruções sobre a realização de "atividades subversivas e terroristas, o fabrico e utilização de meios terroristas e planos para a preparação de ataques armados".

Na sequência da rusga, as autoridades detiveram 39 pessoas com idades compreendidas entre os 14 e os 35 anos, apreendendo armas, explosivos e telemóveis com provas de mensagens enviadas a partir da Ucrânia.

Semanas antes, o tribunal de Tagansky, em Moscovo, multou o Discord em 37.680 euros por violar a lei de autorregulação ao permitir mensagens extremistas. O Roskomnadzor solicitou a remoção de 947 materiais ilegais, incluindo pornografia infantil, incitamento ao suicídio, propaganda LGBT, mensagens de ódio e conteúdos que promovem o consumo de drogas.

O Discord já estava na mira do regulador russo, tendo sido multado em 56.500 euros em 2023 depois de se ter recusado a remover conteúdos pornográficos.

A plataforma de mensagens tem sido o canal de ligação entre adolescentes e jovens adultos. Embora o Discord afirme ter vários mecanismos de segurança para proteger a privacidade das comunicações, só recentemente começou a explorar a implementação de encriptação de ponta a ponta.

Leia também: