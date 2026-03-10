Carta de Condução: médicos alertam para atestados emitidos online

A possibilidade de obter um atestado médico para a carta de condução através da Internet está a gerar preocupação entre profissionais de saúde. Várias entidades alertam que a emissão destes documentos sem avaliação presencial pode comprometer a segurança rodoviária.

Segundo especialistas, a avaliação médica para conduzir exige uma análise clínica completa, algo que dificilmente pode ser garantido quando o processo é feito apenas online, sem contacto direto entre médico e utente.

Carta de Condução: avaliação presencial é considerada essencial

A posição tem sido reforçada por médicos e entidades ligadas à área da saúde, que defendem que os atestados médicos para obtenção ou renovação da carta de condução devem ser emitidos, regra geral, após uma consulta presencial.

O objetivo é garantir que o médico consegue avaliar corretamente vários fatores importantes para a condução, como:

visão

audição

reflexos

estado físico e psicológico

Atestados online estão a aumentar

Sem esta avaliação completa, pode existir o risco de condutores sem condições adequadas continuarem a conduzir, o que representa um problema para a segurança nas estradas.

A emissão de atestados médicos à distância tem vindo a crescer nos últimos anos, em parte devido à digitalização de serviços e à procura por processos mais rápidos e simples.

No entanto, especialistas alertam que esta prática pode facilitar a emissão de documentos sem uma avaliação clínica adequada. Em muitos casos, o médico pode não ter acesso ao histórico clínico do paciente ou não conseguir verificar presencialmente eventuais limitações físicas ou cognitivas.

Apesar das críticas, os médicos admitem que podem existir algumas situações em que uma consulta não presencial seja aceitável. Por exemplo:

quando o médico já acompanha o paciente regularmente

quando existe acesso ao histórico clínico completo

quando são fornecidas todas as informações clínicas necessárias

Ainda assim, estas situações devem ser tratadas como exceções e não como regra.