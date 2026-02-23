“Desafio do paracetamol”: Governo lança aviso de saúde pública!

O Ministério da Saúde alertou para o aumento de intoxicações de jovens associado ao chamado "desafio do paracetamol" que circula nas redes sociais, destacando os seus riscos.

Numa publicação nas redes sociais, o Governo português lançou uma advertência de saúde pública, devido ao chamado "desafio do paracetamol".

Devido ao aumento de intoxicações de jovens associado ao desafio que circula nas redes sociais, o Ministério da Saúde reforçou que "não é um jogo" e que representa "um risco sério para a saúde".

Arriscas lesão grave do fígado, que pode evoluir para insuficiência hepática e, em casos extremos, necessidade de transplante ou morte.

Escreveu o Governo, na publicação, alertando pais e cuidadores de que "devem guardar os medicamentos em segurança e falar com crianças e adolescentes".

Na semana passada, a Ordem dos Médicos, através do Colégio de Farmacologia Clínica e do Colégio de Pediatria, já havia alertado que a ingestão deliberada de doses elevadas de paracetamol constitui um risco sério e potencialmente fatal.

Conforme informámos, o paracetamol é um fármaco eficaz e seguro quando usado corretamente. Contudo, a sobredosagem pode provocar lesão hepática grave, por vezes irreversível, com necessidade de internamento urgente, cuidados intensivos e, nos casos mais extremos, transplante hepático.

Dosagem recomendada:

Para um adulto saudável, a dose máxima diária de paracetamol é de quatro gramas, e os comprimidos (de 500 mg ou 1 g) devem ser ingeridos em intervalos de quatro a seis horas.

No caso das crianças, a quantidade máxima diária recomendada depende da idade e do peso. Por norma, é indicado 60 mg por cada kg: por exemplo, para uma criança com 30 kg, 1800 mg, divididos pelas 24 horas do dia.

Entenda o "desafio do paracetamol":