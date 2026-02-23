China fabrica 90% dos robôs humanoides do mundo! E a razão está “do outro lado da rua”

Durante as celebrações do Ano Novo Chinês, uma coreografia de 16 robôs humanoides da Unitree cativou uma audiência global, gerando as reações habituais no Ocidente: uma mistura de admiração e receio. Contudo, a verdadeira explicação para o avanço da China neste setor é muito mais pragmática e tem mais que ver com a simples geografia industrial.

O desequilíbrio numérico e financeiro

Os números falam por si. A China é responsável pela produção de aproximadamente 90% dos robôs humanoides comercializados a nível mundial. Dados recentes da Omdia, citados pela Bloomberg, indicam que, num só ano, foram expedidas cerca de 13.000 unidades, com empresas chinesas como a Unitree, AgiBot e UBTech a liderarem de forma destacada o mercado em volume.

Para colocar estes valores em perspetiva, a Tesla, com toda a sua notoriedade e capacidade industrial, implementou internamente apenas cerca de 800 unidades do seu robô Optimus no mesmo período. A diferença de preço é igualmente reveladora: o modelo G1 da Unitree tem um custo de 13.500 dólares, enquanto se estima que o Optimus da Tesla ultrapasse os 20.000 dólares.

No Ocidente, circulam duas explicações principais para este fenómeno, ambas redutoras:

A primeira atribui todo o sucesso a um plano quinquenal meticulosamente orquestrado pelo Estado, uma manifestação da política industrial chinesa.

A segunda, mais condescendente, resume tudo a uma alegada capacidade de copiar tecnologia existente.

Nenhuma destas visões capta a essência do que realmente impulsiona a robótica chinesa. A vantagem competitiva do país não nasce nos gabinetes do Partido Comunista, mas sim nos ecossistemas de fabrico mais densos do planeta: o Delta do Rio das Pérolas e o Delta do Yangtzé. Nestas regiões, componentes como motores, atuadores, sensores e PCBs personalizadas estão disponíveis a uma distância incrivelmente curta.

A vantagem competitiva da China nos humanoides chama-se proximidade

Rui Xu, um engenheiro com experiência em startups de robótica tanto na China como em Silicon Valley, descreve esta realidade de forma clara. Quando uma empresa como a Unitree necessita de testar um novo design para uma articulação, basta atravessar a rua para obter o componente adequado junto de um fornecedor local.

Em contrapartida, uma equipa de engenheiros em São Francisco teria de esperar semanas para receber esse mesmo componente, expedido precisamente da China. Esta diferença na velocidade de iteração é um fator transformador na engenharia de hardware.

O desafio deixa de ser uma questão de talento - pois os engenheiros chineses e americanos são igualmente competentes - e passa a ser um problema de infraestrutura e logística.

A capacidade de falhar, aprender, substituir um componente e tentar de novo rapidamente é o que constrói uma vantagem técnica acumulada. Se cada falha num protótipo implica uma paragem de três semanas para aguardar por peças, o ritmo de aprendizagem e desenvolvimento abranda drasticamente.

O ecossistema chinês permite que este ciclo de "destruir para construir" ocorra em horas ou dias, não em semanas. É este ambiente que permite o aperfeiçoamento contínuo que vemos nos vídeos virais de robôs a executar movimentos cada vez mais complexos e naturais.

Leia também: