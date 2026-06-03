Xiaomi junta-se à Google e Samsung! Smartphones já podem partilhar com o AirDrop

Depois da Google e da Samsung, a Xiaomi anunciou que os seus smartphones já podem enviar ficheiros e fotografias para um iPhone através do AirDrop. A partilha entre Android e Apple está a tornar-se quase comum. Uma questão essencial permanece por ser respondida. Por quanto tempo a Apple vai permitir?

Xiaomi junta-se à Google e Samsung no AirDrop

A barreira entre o Android e o iOS está a ser diluída há alguns meses, e a Xiaomi acaba de dar o seu contributo. A 1 de junho, a conta HyperOS da fabricante anunciou que o seu sistema de partilha, o Quick Share, já pode comunicar com o AirDrop para enviar ficheiros e fotografias para os dispositivos Apple.

A Xiaomi promete a partilha rápida de fotografias e ficheiros para dispositivos Apple, diretamente a partir do Quick Share. Nspecificou quais os modelos incluídos, mas o gesto é tão importante como o detalhe técnico. A Xiaomi junta-se a uma longa lista de empresas que adotaram a tecnologia.

O mérito de dar o primeiro passo é da Google. Em novembro de 2025, a empresa de Mountain View lançou o Quick Share para o AirDrop no Pixel 10. Depois estendeu a compatibilidade ao Pixel 9 no início de 2026. A Samsung seguiu o exemplo com o Galaxy S26, apresentado em fevereiro. O AirDrop reinava absoluto no lado da Apple, enquanto o Android acumulava as suas próprias soluções sem nunca oferecer um equivalente.

Poder partilhar ficheiros e fotos com o iPhone

A transição atual, portanto, é um evento relativamente pequeno para as residências onde ambas as marcas coexistem. Essa é a boa notícia. A má notícia, no entanto, pode ser resumida em poucas palavras. A Apple não solicitou nem aprovou nada. Para construir esta ligação, a Google fez engenharia reversa do protocolo proprietário da Apple, chamado AWDL, sem qualquer cooperação da empresa de Cupertino.

Por outras palavras, a ligação funciona enquanto a Apple a tolerar. Uma simples alteração numa atualização do iOS será suficiente para a quebrar, e a empresa até se comprometeu, no lado do Android, a monitorizar continuamente as atualizações do sistema para manter a ligação a funcionar.

Do lado da Apple, é necessário configurar o AirDrop para "Todos por 10 minutos" para que o dispositivo Android o detete, o que está longe de ser uma configuração permanente. E o mecanismo não é perfeito: nos dispositivos Galaxy compatíveis, o envio de uma fotografia para um iPhone apaga os dados de geolocalização, uma falha que a Samsung reconheceu e afirma que irá corrigir.