Android 16 corrige falha grave de privacidade na localização aproximada

A Google preparou o Android 16 para melhorar o desempenho dos smartphones e para garantir muitas mais funcionalidades de segurança. Uma das melhorias, entretanto reveladas, conseguiu resolver uma falha grave de privacidade na opção de localização "aproximada". Com esta versão tudo funciona agora como esperado.

Android 16 corrige falha grave de privacidade

O Android 16 melhora a privacidade da localização aproximada, ajustando a sua precisão com base na densidade populacional, impedindo que as aplicações identifiquem a sua localização exata em áreas rurais.

Muitas aplicações para Android solicitam a sua localização atual para fornecer resultados mais relevantes ou ajudar com as direções, embora a maioria não necessite da sua localização exata. Assim sendo, o Android 16 oferece dois níveis de precisão. Falamos da localização precisa e da localização aproximada, controlados por diferentes permissões e concebidos para diferentes tipos de aplicações.

Se uma aplicação solicitar uma localização precisa, o Android fornecerá a estimativa mais precisa possível, geralmente entre 3 e 50 metros. Se uma aplicação solicitar uma localização aproximada, receberá uma estimativa geral, com uma margem de erro de até 3 km². Por exemplo, as aplicações de navegação exigem sempre uma localização precisa, enquanto outras funcionam corretamente com uma localização aproximada.

Problema está na localização aproximada

O problema é que, mesmo com uma localização aproximada, em zonas rurais com baixa densidade populacional, uma aplicação poderia deduzir a sua posição exata, comprometendo a sua privacidade. O Android 16 traz aquilo a que se chama “localizações aproximadas baseadas na densidade”. O sistema verifica a densidade populacional próxima e, se for baixa, fornece uma estimativa ainda menos precisa do que o normal.

O objetivo é que a localização aproximada seja tão anónima nas zonas rurais como nas cidades densamente povoadas. Além disso, o Android 16 adiciona suporte para fornecedores de dados de densidade populacional, geralmente fornecidos por aplicações de sistema como o Google Play Services. Embora haja indícios de que o Google Play Services suporta esta funcionalidade, ainda não foi confirmado se está em utilização ativa.

É importante ver a Google a trabalhar para tornar o rastreio de localização no Android mais seguro e preciso. Os serviços de localização são um benefício de um dispositivo móvel, mas apenas quando utilizados de forma responsável. Esper-se que a Google incentive mais aplicações a utilizar a localização aproximada em vez da precisa, uma vez que é uma opção mais amiga da privacidade.