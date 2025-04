Ainda usa esta versão do Android? É melhor pensar em trocar de smartphone

A Google procura manter os seus smartphones atualizados e quer que os seus parceiros façam os mesmos com as suas propostas. Desta forma, vai mantendo a vida útil do Android controlada, para assim oferecer a máxima segurança. O Android 12 chega agora ao seu fim de vida, tendo perdido as atualizações de segurança. Quem usa ainda esta versão deverá pensar em trocar de smartphone.

O Android 12 chegou ao fim da vida

Lançado em 2021, o Android 12 está no fim da sua vida útil. A Google deixou de fornecer atualizações de segurança desde março e isso significa que os dispositivos com esta versão já estão obsoletos. Poderão continuar a operar, mas é necessário cuidado com as potenciais falhas de segurança.

Desde o final de março, a Google terminou o suporte de segurança para o Android 12 e Android 12L, a versão do sistema operativo adaptada para ecrãs de grandes dimensões (tablets, dispositivos dobráveis ​​ou Chromebooks). A empresa não confirmou oficialmente, é um dado adquirido. O boletim de segurança mensal de abril não contém correções para estas versões. O último boletim que incluiu atualizações foi em março.

Problemas de segurança a partir de agora

Isto significa que um dispositivo com este sistema operativo não receberá mais patches de segurança. No entanto, as aplicações da Google continuarão a beneficiar disto individualmente. Isto reduz a exposição a vulnerabilidades, mas ainda assim, um smartphone com Android 12 é agora menos seguro.

Há que ter em conta que as coisas podem ser diferentes se o fabricante do smartphone se comprometeu a fornecer atualizações de segurança. Deverá integrá-las ele próprio, uma operação de "backport manual". Empresas como a Huawei ou a Samsung, com as suas versões e personalizações, podem suportar software por prazos maiores.

Google recomenda trocar de smartphone

A Google recomenda simplesmente atualizar para uma versão mais recente do Android sempre que possível. Se não, o ideal é encontrar outra forma de reciclar o terminal como leitor de música portátil ou controlo remoto de domótica! O ideal nestas situações é mesmo evitar usar o equipamento como o smartphone principal.

Desde o Pixel 8 de 2023, a Google comprometeu-se a fornecer 7 anos de atualizações do Android e de segurança. Este bem-vindo suporte a longo prazo foi replicado por outros fabricantes, como a Samsung. Ainda assim, acaba por ficar dependente da vida útil das versões do Android no caso das mais antigas.