Muitas vezes são descobertos pormenores estranhos no mundo da tecnologia. São funcionalidades que não estão descritas e que alteram a forma de funcionamento e desempenho dos equipamentos.

Sabia que se quiser ter um smartphone da Apple mais rápido e mais fluido, só tem de mudar a região para outro país? É algo muito simples de fazer.

A Apple tem ao longo dos anos imposto algumas medidas aos utilizadores para conseguir garantir um melhor desempenho no iPhone. Um dos mais conhecidos e que não teve uma boa aceitação foi a limitação do SoC e outros elementos para garantir uma boa vida das baterias.

Ao fazer esta limitação conseguem aumentar ou impedir uma perda de capacidade da bateria. Isso tem um impacto negativo no desempenho do iPhone, em especial nos modelos mais antigos.

O que foi descoberto é que existe uma forma de contornar estes bloqueios, com provas dadas e testes que mostram claramente a diferença. Do que se sabe, basta alterar a região do iPhone para França para este ter de imediato um desempenho mais rápido.

A razão, do que se sabe, é simples e lógica. Se em muitos países a limitação imposta passou sem qualquer impacto para a Apple, noutros mercados o cenário foi bem diferente. É o caso de França, onde foram obrigados a remover as medidas de limitação do iPhone.

O processo é simples e rápido dentro do smartphone. Basta aceder a Definições e depois a Geral, escolhendo no final Idioma e Região. Da lista de opções presentes só precisa escolher depois Região e mudar de Portugal para França.

Os testes de benchmark realizados mostram que há uma mudança real e que o desempenho fica mais elevado. Assim o iPhone e o iOS ficam mais rápidos e mais fluídos, o que é um ganho real para o utilizador. Testem e vão notar diferença, em especial se tiverem um iPhone mais antigo.