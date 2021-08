COVID-19: Portugueses descobrem 3 fármacos que fragilizam o vírus

Como temos vindo a acompanhar, Portugal também tido uma participação ativa no campo da ciência no que diz respeito à pandemia por COVID-19. Recentemente, investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) do Porto descobriram uma razão porque a infeção pelo SARS-CoV-2 causa doença leve ou doença grave nos indivíduos.

Agora foram descobertos 3 fármacos capazes de fragilizar o vírus SARS-CoV-2.

COVID-19: Pessoas infetadas poderão ficar em casa com uma constipação a assoar-se

A descoberta destes três fármacos permite evitar um cenário de doença grave e transformar uma infeção pelo SARS-CoV-2 num quadro de sintomas semelhantes ao de uma constipação. A descoberta foi feita por cientistas portugueses, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa (ITQB NOVA).

De acordo com o Diário de Notícias, trata-se de uma alternativa terapêutica para combater o vírus que dá origem à COVID-19. Em declarações ao jornal, Cecília Arraiano, coordenadora da investigação e diretora do Laboratório de Controlo da Expressão Génica, do ITQB NOVA referiu que...

A infeção será bem mais controlada! De forma muito simples, pode dizer-se que em vez de as pessoas desenvolverem doença grave e terem de ir parar ao hospital, poderão ficar em casa com uma constipação a assoar-se

Segue-se agora o fim do processo de registo de patente e daqui em diante o trabalho pertence à indústria farmacêutica.

Costumo dizer que conseguimos transformar um lobo num cão. Imagine o que é termos medicamentos baratos que irão tratar diretamente a infeção pelo SARS-CoV-2, permitindo que as pessoas fiquem em casa

De referir que dois dos medicamentos já foram aprovados pelas autoridades do medicamento internacionais, como a FDA (Food and Drug Administration). Estes medicamentos já estão a ser administrados noutras doenças.

Como cientistas, e com o que já foi alcançado até agora para combater o vírus da COVID-19, a investigadoras que fazem parte do projeto acreditam que "ele vai acalmar" e que "vai ficar endémico".

