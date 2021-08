O universo Android tem problemas crónicos de segurança, em espacial nas apps que encontramos na Play Store. Mesmo com toda a avaliação que a Google faz das apps que estão nesta loja, parece ser simples disponibilizar malware e outro software malicioso.

Com dezenas de casos conhecidos, este cenário é bem real e preocupante. Uma nova descoberta veio revelar mais um lote de apps que enganavam os utilizadores e que deve imediatamente remover do smartphone Android para sua segurança.

Do que foi revelado, neste novo caso de apps maliciosas presentes na Play Store, estas prometiam aos utilizadores ajuda em vários passos dos processos associados às criptomoedas. Os cenários eram vastos e acabavam sempre com o utilizador a ver publicidade que não tinha pedido.

Com promessas de ganhos rápidos, estas apps baseavam a sua promoção na mineração de criptomoedas. Aliciavam aos utilizadores conseguir maior poder de processamento e até com alguns atalhos para conseguir os objetivos e lucros rápidos.

Na verdade, estas apps Android estavam constantemente a mostrar publicidade aos utilizadores e a tentar que estes clicassem em vídeos apresentados. Estes seguiam a mesma linha de outras apps e tinham até presente serviços que muitos subscreveram.

BitFunds – Crypto Cloud Mining

Bitcoin Miner – Cloud Mining

Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet

Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining

Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System

Bitcoin 2021

MineBit Pro - Crypto Cloud Mining & btc miner

Ethereum (ETH) - Pool Mining Cloud

Curiosamente, mesmo para além das 8 apps apresentadas em cima, sabe-se que existem muitas mais apps com o mesmo comportamento na Play Store. A mesma fonte que descobriu este novo lote revelou que existem mais de 120 outras apps Android com as mesmas técnicas maliciosas.

As apps foram entretanto removidas da loja do Android, conseguindo assim garantir a proteção que inicialmente deveria ter sido dada aos utilizadores. Ainda assim, e para os proteger, importa também remover as apps de todos os smartphones onde estas estejam instaladas.

Este parece ser apenas mais um caso no meio de muitos outros que são já conhecidos. A Google tem de controlar de forma mais firme a publicação de apps ou este será um problema eterno no Android.