Pessoas que vivem perto da natureza parecem envelhecer de forma mais lenta

Não será uma teoria nova e poderá já ter ouvido sobre isto. Contudo, saiba que há investigação a corroborá-la. As pessoas que vivem rodeadas pela natureza tendem a ter idades biológicas mais jovens.

Já deve ter reparado que rodear-se de natureza lhe é benéfico. Agora, um novo estudo chega para corroborar que as pessoas que vivem perto da natureza tendem a ter idades biológicas mais jovens.

Este estudo foi uma tentativa de quantificar os impactos benéficos do espaço verde a nível celular e até que ponto o espaço verde pode ajudar a compensar os danos ambientais.

Explicou o ecologista social Aaron Hipp, da Universidade Estatal da Carolina do Norte.

Examinando 7827 pessoas e o seu ambiente doméstico, os investigadores descobriram que as pessoas que viviam em zonas com mais parques, jardins, árvores e outra vegetação tinham telómeros mais longos - uma região das sequências de ADN associada à longevidade.

Isto verificou-se independentemente da raça, do estatuto económico, do facto de beberem ou fumarem.

Os telómeros são secções repetidas de ADN que se encontram nas extremidades de cada um dos nossos 46 cromossomas, impedindo que a molécula genética se desfaça. Cada vez que uma célula se divide, os telómeros no seu interior tornam-se mais curtos, até que a célula deixa de poder dividir o seu material genético e a sua linha celular morre.

Isto faz com que os telómeros sejam importantes marcadores da idade biológica, ou seja, do grau de desgaste das nossas células. Sabemos que muitas variáveis - como o stress - podem influenciar a rapidez com que os nossos telómeros se desgastam.

Disse Scott Ogletree, analista geoespacial da Universidade de Edimburgo.

Sabe-se que os espaços verdes atenuam o stress de muitas formas. As plantas ajudam a proteger-nos e a isolar-nos do ambiente, mantendo os nossos arredores até vários graus mais frescos durante as ondas de calor. Diminuem a poluição atmosférica e sonora.

Além disso, os espaços verdes incentivam a atividade física e as interações sociais e estão associados a um menor risco de criminalidade.

Contudo, apesar de sabermos que as nossas mentes e corpos dependem intrinsecamente do mundo natural, tornámo-nos mais segregados do que nunca, tanto na perceção como nas nossas realidades físicas.

Esta desconexão contribuiu, especulam os investigadores, para a deterioração do mundo natural que nos rodeia, uma vez que perdemos a consciência de como deveria ser o mundo que nos rodeia.

Embora este fenómeno possa oferecer alguma proteção psicológica a curto prazo, é também perigoso para a nossa saúde futura, e estudos como este estão agora a demonstrar os impactos imediatos que a separação da natureza tem também na nossa saúde.

Considerando a taxa média de desgaste na amostra, o espaço verde poderia reduzir a idade biológica de uma pessoa em 2,2 a 2,6 anos.

Partilharam Ogletree e os colegas.

Há outros fatores, além do contacto com a natureza, a influenciar a longevidade

Os poderosos benefícios da natureza só funcionam até certo ponto. Aliás, quando a equipa teve em conta fatores de risco como a poluição atmosférica, os impactos positivos dos espaços verdes desapareceram.

O estudo também destacou os impactos das desigualdades raciais na limitação do acesso das pessoas aos espaços verdes. Os brancos não-hispânicos do estudo viviam nas zonas mais verdes, que tendiam a ter uma menor diversidade racial/étnica, em geral.

Além disso, os impactos não são tão claros quando se consideram apenas as mulheres, sugerindo que os riscos de doença adicionais ou as tensões sociais adicionais podem estar a desempenhar um papel mais importante no comprimento dos telómeros.

Os investigadores suspeitam que as tensões causadas por estes outros fatores podem sobrepor-se aos benefícios dos espaços verdes.

O espaço verde é extremamente valioso para uma comunidade, mas não é suficiente para superar o racismo sistémico e os efeitos da segregação económica e os desafios da justiça ambiental por si só. Este estudo mostra que a criação de espaços verdes numa comunidade é importante, mas é igualmente crucial - ou mais crucial - para resolvermos os problemas ambientais, em especial os ligados ao racismo sistémico.

Disse Hipp.