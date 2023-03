Especialista em longevidade partilha como evitar que o corpo envelheça rápido

Poderá ser discutível, mas uma larga parte das pessoas gostaria de não envelhecer, em termos de aspeto, mantendo-se sempre com um aspeto jovem e, mais importante, saudável. Ora, uma especialista em longevidade partilhou um segredo simples para evitar que o corpo envelheça rápido.

Elissa Epel, uma especialista em psicologia da saúde, investigadora no campo da longevidade e professora na University of California, San Francisco, Estados Unidos da América, partilhou com a CNBC o exercício que utiliza para evitar que o corpo "envelheça rapidamente".

Segundo explicou, o stress de curto prazo nem sempre é uma coisa má, na medida em que prepara nossa mente e o nosso corpo para o que precisamos de fazer nesse momento. Contudo, por outro lado, o sress crônico é mais extremo e consistente, resultando em efeitos tóxicos no corpo.

Como investigadora da longevidade e psiquiatra, vi como o stress tóxico pode desgastar as nossas células precocemente e aumentar o risco de obesidade, doenças cardíacas, demência e depressão.

Então, para evitá-lo, Elissa Epel revelou usar uma técnica chamada "stress fitness".

"Stress fitness" como arma contra o envelhecimento precoce

Esta técnica da qual a especialista falou nada mais é do que uma forma de exercitar o corpo através de curtos períodos de stress. Isto, porque, conforme explicou, a evidência mostra que pode melhorar a saúde e o tempo de vida regenerativo das células, ao invés de as desgastar lentamente.

Compare beber café o dia todo com desfrutar de uma única dose de café. O primeiro não é tão bom para si e, provavelmente, deixa-o ansioso e nervoso; o último vem com benefícios para melhorar o humor e a saúde.

Segundo a especialista, o mesmo acontece com o stress: não querendo ficar stressado o dia todo, a solução poderá passar por sessões curtas e intensas que ajudarão o corpo a iniciar um processo de recuperação e, ao mesmo tempo, a treinar para que, no futuro, consiga ser mais resistente ao stress.

A investigadora no campo da longevidade revelou gostar de fazer os seus exercícios de "stress fitness" logo pela manhã, algumas vezes por semana, ou, pelo menos, uma vez por semana, e partilhou dois:

1 - Treino HIIT

O HIIT significa High Intensity Interval Training ou, em português, Treino de Alta Intensidade Intermitente. Segundo a especialista, este treino deverá demorar, aproximadamente, sete minutos e podem ser feitos quaisquer exercícios da lista que se segue:

Flexões

Prancha

Prancha Lateral

Jumping jacks

Joelhos Altos

Saltar à Corda

Mountain climbers

Jump lunges

Jump squats

Burpees

- 30 segundos de exercício - 10 segundos de descanso - durante 7 minutos

A especialista aconselha a que cada um encontre o seu limite de intensidade, aceitando "o desconforto e a dificuldade como parte da experiência". Ainda assim, deixa duas ressalvas:

Mantenha os exercícios simples, para começar [...] e, se não praticar exercício há algum tempo, comece com algo acessível, como uma caminhada lenta a rápida.

2 - Banho frio

A evidência aponta que tomar um banho rápido e frio "pode diminuir a inflamação, aumentar a longevidade e melhorar o metabolismo". O conselho de Elissa Epel passa, exatamente, por, no final de um banho tomado com água morna, colocar a água numa temperatura fria e deixar-se estar por 15 a 30 segundos, ou um minuto. A ideia é levar-se ao limite também nesse contexto.

Para aumentar a resiliência, combine o choque da resposta ao estresse com uma mente o mais relaxada possível.

Conforme explicado pela especialista, a exposição ao frio gera stress positivo, assim como a exposição ao calor. No entanto, o segredo está na circunstância. Por exemplo, "embora seja necessária mais evidência, alguns estudos encontraram ligação entre o banho de sauna e menor risco de problemas cardiovasculares e inflamação".