41% dos leitores acreditam no fim dos carros movidos a combustão no futuro

À medida que surgem mais modelos de veículos elétricos no mercado, aumentam as possibilidades de, daqui a alguns anos, termos apenas estes veículos a circular nas estradas em todo o mundo ou, pelo menos,a serem a grande maioria. Neste sentido, questionámos os nossos leitores sobre se estes acreditavam no fim dos carros movidos a combustão no futuro e 41% responderam que sim. Vamos conhecer todos os resultados.

Acredita no fim dos carros movidos a combustão no futuro?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.270 respostas obtidas.

Os resultados mostram-se algo equilibrados, mas a maioria, com 59% das respostas, não acreditam que no futuro deixaremos de ter carros movidos a combustão (1.339 votos). Já os restantes 41% respondeu que "Sim" a esta questão e, portanto, dizem acreditar nesta possibilidade nos próximos anos (931 votos).

Pode ler as várias opiniões dos leitores através dos comentários deixados ao artigo onde a questão foi colocada. Este é um assunto polémico e, como tal, gera sempre discussão onde os diferentes lados mostram as suas razões para defender a sua posição quanto a este tema. Se por um lado há quem considere radical terminar com os carros a motor definitivamente, por outro existem vários leitores que não têm dúvidas dessa mudança, restando apenas saber quando é que tal vai acontecer.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se acredita no fim dos carros movidos a combustão no futuro.

