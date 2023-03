Acer acaba de apresentar a sua ebike inteligente ebii

As bicicletas elétricas são uma opção com cada vez maior importância na mobilidade das pessoas e, prova disso, é o aumento de atuadores neste segmento e de uma oferta que não para de crescer. A Acer, fabricante conceituada de computadores, prepara-se para trazer a sua proposta. A ebike ebii já foi apresentada e promete ser uma bicicleta inteligente.

A Acer anunciou a sua primeira ebike ebii. Segundo a descrição trata-se de uma bicicleta inteligente orientada por IA para os habitantes da cidade que procuram facilitar os seus percursos diários.

A ebii tem um design simples e minimalista, com um quadro que integra todo o sistema de controlo e ainda a bateria. Tem a forqueta da roda da frente apenas de um lado, o que, segundo a Acer, garante uma condução mais suave e controlada, além de tornar a bicicleta mais leve. Neste caso, a ebii tem apenas 16 kg, o que é bastante pouco para uma ebike. Fabricada com uma estrutura em liga de alumínio, a ebii é resistente e leve, e funciona com um motor de cubo de um lado para elevada eficiência num conjunto compacto.

O que faz da ebii uma ebike inteligente?

A Acer fala que a ebii conta com funcionalidades inteligentes "que tornam todas as viagens verdadeiramente suas". O ebiiAssist inteligente adapta-se à potência de pedalada do condutor, às condições de condução e ao nível de assistência preferido, aprendendo ao longo do tempo para uma experiência mais personalizada.

Além disso não tem mudanças. Os sensores ebii monitorizam as condições de ciclismo e potência da pedalada para fornecer-lhe a potência de que necessita intuitivamente, proporcionando-lhe a experiência de ciclismo mais suave de sempre.

Existe também a app ebiiGo que dá ao condutor todas as informações de que necessita durante a exploração urbana, incluindo percursos recomendados, autonomia da bateria, velocidade de condução e definições de bloqueio automático.

Existem outros pormenores que elevam a qualidade desta bicicleta. Os pneus, por exemplo, têm tecnologia que evita os furos. São pneus Air Form garantem que nunca mais terá um pneu furado. A ebii tem desbloqueio automático, via Bluetooth, com ligação ao smartphone do ciclista.

O carregamento da bateria é feito em 2,5 horas, sendo a bateria removível. Esta bateria ainda pode servir de powerbank. A Autonomia anunciada é 110km e atinge uma velocidade máxima de 25 km/horas.

O motor é de 250W, as rodas de 20 x 2,2", tem travões de disco hidráulico de 160mm e o guiador plano é de 55 cm.

Não existe ainda uma data de lançamento anunciada, nem preço previsto. Uma bicicleta elétrica de qualidade pode ir desde os 1500 € até valores que rondam os 10000 €. Resta saber onde irá a Acer enquadrar a sua proposta.