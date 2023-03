O DTNO.1 DT8 Ultra Max é um smartwatch que se destaca desde logo pelo seu design de topo, com uma construção de grande qualidade. Mas depois também tem funcionalidades dignas de um verdadeiro relógio inteligente. Temos 3 para oferecer.

O DTNO.1 DT8 Ultra Max oferece, além da monitorização das atividades físicas, a possibilidade de medir a temperatura corporal, fazer uma análise dos batimentos cardíacos (com ECG) e os níveis de oxigénio no sangue. Com o relógio é também possível fazer monitorização do sono e contar passos. O relógio tem uma bateria de 380 mAh que carrega na totalidade em cerca de 2 horas.

A ligação ao telefone é feita via app Wear Pro, disponível para Android e iOS. Todos os dados recolhidos pelo relógio são processados na app. Permite também alterar os mostradores e gerir as notificações que chegam ao relógio. Sendo que disponibiliza microfone e altifalante, é perfeito para atender chamadas em alta voz, com uma qualidade que faz inveja a modelos mais caros.

O ecrã tátil do DTNO.1 DT8 Ultra Max tem 2,1". Na parte de baixo, junto ao pulso, existe a tecnologia magnética para carregamento e os sensores de monitorização do corpo. A estrutura do ecrã é em metal, com um acabamento surpreendente para a gama onde se insere. Do lado direito existe uma coroa com botão, com funcionalidades tanto ao rodar, quanto ao tocar.

Abaixo há o botão de acesso às últimas aplicações utilizadas, onde com um toque longo é possível desligar o relógio ou fazer uma chamada de SOS. O botão laranja à esquerda permite um acesso direto à lista de atividades físicas, para iniciar os treinos. Acima deste botão existe um altifalante e também tem um microfone para efetuar chamadas.

O smartwatch DTNO.1 DT8 Ultra Max está disponível por cerca de 36€, onde pode ainda obter um adicional de 10% com o código uyrt66eg, ficando assim a um preço aproximado de 32€ (IVA incluído).

Passatempo: Temos 3 smartwatches DTNO.1 DT8 Ultra Max para oferecer

Quer ganhar um dos três smartwatches DTNO.1 DT8 Ultra Max? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 – Visitar a página oficial do produto e dizer qual a característica que mais apreciam no DT8 Ultra Max. Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. 2 – Subscrever o canal de YouTube da DTNO.1. 3 – Seguir a página DT NO.1 Smart Watch no Facebook. 4 – Subscrever a Newsletter do Pplware. Regras:

O passatempo tem início dia 20 de março às 14:30h e termina no dia 27 de março às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

