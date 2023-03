Rugged phone FOSSiBOT F101 com altifalante de 3,5W já está em campanha de lançamento

Os smartphones robustos estão a evoluir e a FOSSiBOT acaba de se lançar neste mercado com um produto inovador, com um altifalante de 3,5W. Esta característica será útil para ouvir música num volume mais elevado, mas também para que em ambientes mais ruidosos seja possível ouvir as notificações que chegam ao smartphone com mais facilidade. O FOSSiBOT F101 já está disponível em campanha de lançamento.

O FOSSiBOT F101 tem as suas atenções viradas para o altifalante na parte traseira. O altifalante tem uma cavidade de som de 11,5cm3 e tem 3,5W, conseguindo um volume máximo de 123dB, valores acima de qualquer smartphone.

Sendo um rugged phone com as principais certificações exigidas atualmente IP68/IP69/MIL-STD-810G, que conferem resistência a água, poeiras, grandes variações de temperatura, embates, quedas... entre outros testes feitos em laboratório que atestam tais resistências. Também o altifalante tem certificação IP68, à prova de água e poeiras.

O ecrã é HD+ com 5,45" e o processador é um Helio A22, e vem ainda com 4GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. A bateria do FOSSiBOT F101 tem uma capacidade de 10600 mAh, para uma elevada autonomia.

Tem câmara frontal de 8 MP e na traseira o módulo fotográfico é composto por uma câmara principal de 24 MP e ainda tem mais duas de 5 MP e 0,3 MP.

FOSSiBOT F101 - ESPECIFICAÇÕES Processador MediaTek Helio A22 Quad-core Cortex-A53 2.0GHz, 12nm,IMG GE8300 550MHz Sistema Operativo Android 12.0 Memória e armazenamento RAM 4 GB (+3GB), ROM 64 GB, microSD até 128GB Ecrã 5.45", HD+ 720*1440, IPS,18:9 aspect ratio, Dragontrail Glass Câmara Principal Três câmaras com Flash LED 24 MP, f/2.2, Samsung S5K2L8 5 MP, macro 0.3 MP, bokeh Câmara frontal 8MP Bateria 10600 mAh, 18W Altifalantes 3W rated, 3.5W peak power, 36mm diameter, 11.5 sound cavity, 123dB max loudness 1506 shrapnel type, HAC certified, friendly to hearing-aid users Sistema de Navegação GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Sensores Gyroscope, Compass, Proximity, Light-sensor, Geomagnetism, Fingerprint (side) Segurança Face ID unlock, fingerprint unlock Botão personalizável Yes, support Certificações UN38.3 / MSDS / Air Freight / Maritime Transport CE( IEC62133 / ROHS / SAR ) IP68 Waterproof GMS Peso 350g Dimensões 155,7 x 76,2 x 20,35mm

O novo rugged phone FOOSiBOT F101 foi lançado hoje e está em campanha de lançamento até ao próximo dia 26 de março, por apenas cerca de 125€ (IVA incluído), abaixo da maioria dos dispositivos com características semelhantes.

FOSSiBOT F101