Estas empresas não perderam tempo e já utilizam o ChatGPT

O ChatGPT encantou os utilizadores, mas não se ficou por aí. Afinal, também as empresas lhe reconheceram valor e não perderam tempo até o integrarem no seu negócio. Aqui estão algumas daquelas que o têm utilizado, até agora.

Desde a chegada do ChatGPT, a par daquelas que decidiram desenvolver um concorrente, houve várias empresas que decidiram integrá-lo nos seus serviços, melhorando-os, de alguma forma. O Gizmodo fez uma compilação daquelas que não viraram as costas à tecnologia e decidiram tirar proveito do que de bom tinha para oferecer, bem como o seu sucessor, GPT-4.

Bing da Microsoft

O Bing foi um dos primeiros. Enquanto a sua concorrente, a Google, anunciou uma Inteligência Artificial (IA) própria, Bard, o Bing potencializou o seu serviço, integrando o ChatGPT, no início de fevereiro.

Duolingo

A popular aplicação de línguas, Duolingo, anunciou o Duolingo Max, um novo nível de assinatura criado com o GPT-4 da OpenAI. O objetivo do Duolingo Max passa por disponibilizar aulas personalizadas de idiomas, utilizando a IA para gerar recursos como explicar respostas.

Slack

O ChatGPT também está a chegar ao Slack. Este conhecido software que auxilia equipas e simplifica a comunicação entre colaboradores vai integrar a IA, possibilitando a redação de respostas, o resumo de tópicos ou a realização de pesquisas externas sem sair da plataforma.

Snapchat

O Snapchat deu a conhecer o My AI, um chatbot que utiliza a “versão mais recente da tecnologia GPT da OpenAI", mas adaptada à plataforma, de acordo com a empresa.

Koo

Num comunicado de imprensa, o cofundador, Mayank Bidawatka, explicou que estão sempre à procura de formas que facilitem a criação de conteúdo, pelo que "a integração do ChatGPT fornecerá aos criadores uma ajuda inteligente de fácil acesso".

Coca-Cola

Estamos entusiasmados em oferecer a próxima geração de criatividade oferecida por esta tecnologia emergente. Vemos oportunidades para aprimorar o nosso marketing por meio de IA de ponta, bem como explorar maneiras de melhorar nossas operações e capacidades comerciais.

Disse James Quincey, presidente e CEO da Coca-Cola Company, de acorod com um comunicado de imprensa.

Quizlet

O Quizlet é uma plataforma que, conforme promete, facilita "a assimilação dos temas mais desafiadores", servindo de ferramenta de apoio ao estudo. Assim sendo, a integração do ChatGPT, de nome Q-Chat, serve para ajudar "a aprofundar a compreensão e manter a aprendizagem divertida e interessante”.

Instacrat

Recentemente, o Instacart, que opera nos Estados Unidos da América e no Canadá, anunciou que traria o ChatGPT para a aplicação de serviço de entrega de produtos de supermercado. A funcionalidade “Ask Instacart” será capaz de criar listas de compras, por exemplo, baseadas em receitas específicas.

Shopify

O Shopify integrou o ChatGPT na aplicação Shop da empresa. Assim como a “Ask Instacart”, no Shopify a IA pode ajudar os consumidores a identificar os produtos de que precisam.

