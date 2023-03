Poderá a IA permitir que qualquer pessoa seja um programador? CEO da Nvidia diz que sim

A Inteligência Artificial é, sem dúvida, um dos conceitos que vai marcar o futuro tecnológico. E este é um segmento que já está integrado em vários recursos, sendo o a base do popular sistema ChatGPT da OpenAI. Um dos grandes defensores desta tecnologia é o CEO da Nvidia, Jensen Huang que é da opinião que a Inteligência Artificial vai permitir que qualquer pessoa seja programador.

IA pode tornar qualquer um num programador, segundo Jensen Huang

Já não é novidade para ninguém que Jensen Huang, CEO da Nvidia, é um grande defensor e apoiante da Inteligência Artificial. O executivo referiu em meados do mês de fevereiro que o ChatGPT foi uma das maiores coisas já feitas no mundo da computação. No final desse mesmo mês, Huang acrescentou que "em 10 anos teremos IA 1 milhão de vezes mais poderosa que o ChatGPT".

Durante uma sessão de perguntas e respostas aos investidores, o CEO da Nvidia referiu que a Inteligência Artificial vai tornar a vida das pessoas ainda mais simples, podendo realizar operações que antes apenas eram possíveis com cursos específicos da área, tal como, por exemplo, programar algo no compuatdor. Segundo Jensen Huang, as ferramentas como o ChatGPT vieram para ficar e vão dar um novo passo no setor tecnológico tal como o conhecemos.

O exceutivo acrescentou que o sistema "pode compreender a linguagem humana e tranformar isso em Python ou Cobalt, uma codificação que poucas pessoas ainda se recordam. Até mesmo de Python para Blender, um programa tridimensional. Será um software que escreve um programa para outro programa".

No fundo o CEO defende que a utilização da IA será aplicada para que pessoas comuns possam programar softwares de forma simples.

Huang ainda disse que "percebemos agora que talvez a língua humana seja uma excelente linguagem de programação de computadores. Democratizamos a codificação para todos, quase todos poderiam explicar na comunicação humana uma tarefa em particular que deseje uma performance".