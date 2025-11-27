Black Friday é já amanhã! PSP alerta para possíveis burlas…

A Black Friday é já amanhã, dia 28 de novembro de 2025, e é um dia com grande impacto para os consumidores! Mas também poderá significar um aumento nas situações de burla. Nesse sentido, a Polícia de Segurança Pública aconselha a que esteja atento para que não seja burlado.

Black Friday pode ser um dia de "Black Fraude"...

As dicas são de 2024, mas aplicam-se todos os anos. A Black Friday é um evento comercial conhecido pelo facto das empresas oferecerem grandes descontos em diversos produtos e serviços.

Originalmente criada nos Estados Unidos, esta iniciativa também acontece em Portugal já na próxima sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024. Como não podemos acreditar em tudo, a PSP aconselha a que se preste atenção a possíveis burlas:

Sites falsos que imitam sites de marcas conceituadas Para evitar ser vítima de burla verifique se tem certificado SSL (Secure Sockets Layer), que pode ser identificado pelo "https" no início do nome de domínio na URL do site. Domínios incomuns, como “.promo” ou “.ofertas”, poderão indiciar suspeição. Observe erros de gramática ou design no site.

Phishing em e-mails e mensagens Esteja atento a mensagens falsas, enviadas por e-mail ou WhatsApp, nomeadamente com “ofertas exclusivas” através de links maliciosos. Desconfie de e-mails com descontos muito acima da média e não clique em links enviados por desconhecidos.

Ofertas exageradas Desconfie de descontos exagerados – faça uma pesquisa sobre o preço médio do produto.

Fraudes em marketplaces

Esteja atento aos produtos de marketplaces - verifique a reputação e avaliações do vendedor

Para evitar ser vítima de burla a PSP aconselha:

Planeie as suas compras e pesquise os preços anteriores e as avaliações do site.

Verifique se o site utiliza o protocolo HTTPS (o cadeado na barra de endereços).

Priorize métodos de pagamento seguros e evite transferências bancárias diretas.

Verifique as políticas de devolução e troca.

Se for vítima de burla, denuncie!