Boeing ao serviço da Amazon sai da pista em Miami e provoca cinco mortos (vídeo)

Um Boeing 767-300 com as cores da Amazon Prime Air ultrapassou o final da pista durante a aterragem no Aeroporto Internacional de Miami. O acidente provocou pelo menos cinco mortos e cinco feridos, depois de a aeronave atingir vários veículos e se incendiar.

O acidente ocorreu no domingo, 6 de setembro, por volta das 14h00 locais. O avião de carga chegava de San Juan, em Porto Rico, e realizava o voo 7598, operado pela companhia 21 Air ao serviço da Amazon.

Segundo informações, a aeronave ultrapassou os limites da pista após aterrar.

Avião atingiu veículos junto ao aeroporto

Depois de sair da pista, o Boeing atravessou uma estrada utilizada por trabalhadores e empresas da zona envolvente do aeroporto, atingindo veículos. O incêndio que se seguiu originou uma coluna de fumo negro.

As autoridades confirmaram cinco mortos e cinco feridos, três dos quais em estado crítico. Os bombeiros tiveram de desencarcerar pessoas na aeronave e nos veículos atingidos. No balanço inicial, não estava esclarecido se os pilotos estavam entre as vítimas mortais.

Investigação vai analisar a aterragem

O National Transportation Safety Board (NTSB), organismo responsável pela investigação de acidentes de transporte nos Estados Unidos, enviou uma equipa para Miami.

Um dos pontos a analisar será o local exato em que o avião tocou na pista. As imagens disponíveis aparentam mostrar a aeronave ainda no ar já numa fase avançada da aterragem, mas não permitem, por si só, determinar a causa do acidente.

A investigação deverá também avaliar a velocidade, a travagem, as condições meteorológicas e o estado mecânico do Boeing. Para já, não existe uma conclusão oficial sobre o que impediu a aeronave de parar em segurança, segundo a Associated Press.

Amazon, Boeing e 21 Air reagem à tragédia

A Amazon reagiu rapidamente à tragédia e, através da sua porta-voz, Kelly Nantel, afirmou estar profundamente abalada pelo incidente, prometendo total cooperação com os investigadores. A mesma posição foi expressa pela 21 Air, cujo responsável, Keith Winters, descreveu as equipas como devastadas pelo acidente.

A fabricante Boeing apresentou as suas condolências e confirmou que está a apoiar a investigação. Segundo os dados do Flightradar24, a aeronave, com 32 anos, foi entregue em 1994 como avião de passageiros e convertida para transporte de carga em 2015.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) abriram uma investigação para determinar as causas desta saída de pista. O NTSB enviou uma equipa liderada pela sua presidente, Jennifer Homendy, e deverá realizar uma conferência de imprensa em Miami já esta segunda-feira.

Entretanto, soube-se que as comunicações com a torre de controlo não registam qualquer declaração de emergência por parte dos pilotos antes da aterragem. Até ao momento, nenhuma hipótese, seja de natureza técnica, humana ou meteorológica, foi formalmente apontada como a mais provável.

Entretanto, perto de 200 voos foram cancelados no domingo e apenas duas das quatro pistas do aeroporto reabriram nessa noite.