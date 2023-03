Apple Watch pode ajudar a prever dor em pessoas com doença falciforme

O Apple Watch é um aliado da saúde e bem-estar das pessoas. Em vários casos foi creditado por salvar vidas, mas a sua ação vai muito mais além, sobretudo no campo da deteção de certas doenças ou quadros clínicos. Um exemplo recente diz respeito à anemia das células falciformes. Um distúrbio genético dos glóbulos vermelhos associado a complicações graves.

Apple Watch usado para prever a dor causada pela anemia das células falciformes

A anemia das células falciformes é uma doença que envolve uma proteína cujo bom funcionamento é vital para o nosso organismo - a hemoglobina. A doença, um distúrbio genético dos glóbulos vermelhos associado a complicações graves, incluindo anemia crónica, acidente vascular cerebral e crises vaso-oclusivas (VOCs), muitas vezes exige que os pacientes sejam hospitalizados. Agora, um novo estudo mostra que o Apple Watch pode ser muito útil tanto para pacientes quanto para médicos.

A principal razão para internar os pacientes resulta das crises vaso-oclusivas. Os VOCs criam uma experiência muito dolorosa para estes pacientes e exige que procurem ajuda hospitalar, onde são tratados com analgésicos e hidratação salina.

Uma equipa de investigadores da Duke University, Northwestern University, entre outros, investigaram se o Apple Watch poderia ser útil na previsão da dor em pessoas com doença falciforme e os resultados do estudo foram publicados na semana passada.

O objetivo deste novo estudo da Apple Watch era:

determinar a viabilidade de utilizar o Apple Watch para prever os índices de dor em pessoas com doença falciforme admitidas no SCD Day Hospital da Universidade Duke, referido como o Day Hospital; construir e avaliar algoritmos de aprendizagem automática para prever os níveis de dor dos VOCs com o Apple Watch.

Os recentes esforços de investigação nas estratégias de tratamento da doença falciforme centraram-se na utilização de tecnologia de saúde móvel para desenvolver algoritmos para prever a dor em pessoas com doença falciforme. Os investigadores argumentam que a combinação das capacidades de recolha de dados da Apple Watch, e técnicas de aprendizagem automática pode ajudar a compreender melhor a experiência da dor e a encontrar tendências para prever a dor dos VOCs.

Os investigadores inscreveram pacientes com doença falciforme, com mais de 18 anos, e que deram entrada no Hospital de Dia com VOCs entre julho de 2021 e setembro de 2021. Estes participantes receberam um Apple Watch Series 3, que usaram durante a sua visita.

Será que o smartwatch pode ajudar a prever níveis de dor?

A idade média da população era de 35,5 (IIQ 30-41) anos. O tempo médio que cada indivíduo passou a usar o Apple Watch foi de 2 horas e 17 minutos e um total de 15.683 pontos de dados foram recolhidos em toda a população.

Os dados recolhidos pelo smartwatch incluíam frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca (calculada), e calorias. Foram recolhidos níveis de dor e sinais vitais a partir do registo médico eletrónico.

Vários modelos de aprendizagem mecânica foram utilizados nos dados recolhidos para avaliar se a dor devida aos VOCs podia ser prevista. Os investigadores descobriram que o forte desempenho do modelo em todas as métricas valida a viabilidade e a capacidade de utilizar dados recolhidos de um Apple Watch, para prever os níveis da dor durante os VOCs.

Segundo estes investigadores, trata-se de uma abordagem inovadora e viável e apresenta um método de baixo custo que poderia beneficiar clínicos e indivíduos com doença falciforme no tratamento de VOCs.