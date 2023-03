As criptomoedas têm ganho uma posição de destaque na Internet e o Edge poderá ser o próximo a ter uma posição importante. O browser da Microsoft quer crescer e a gigante do software prepara uma novidade. Do que se sabe, também está a trabalhar numa carteira de criptomoedas para o Edge.

São já vários os browsers que têm um foco presente nas criptomoedas, para ajudarem os utilizadores. As soluções abordadas são diferentes em quase todos os casos, mas focam-se principalmente em guardar os ativos que existem, de forma segura e acessíveis ao mesmo tempo.

A Microsoft parece estar agora focada em dar ao Edge algumas destas capacidades, seguindo o mesmo caminho. Falamos da presença de uma carteira de criptomoedas, onde os utilizadores vão poder guardar as suas moedas virtuais, dando também acesso à sua gestão.

Newest in the gauntlet of questionable upcoming Microsoft Edge features, a crypto wallet

Not really sure how to feel about this kind of thing being baked into the default browser, what are your thoughts?

More screenshots of the UI in the next tweet pic.twitter.com/GAUPiZGLIY