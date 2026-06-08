Google afirma que o Chrome está mais rápido do que nunca, e tem provas disso

A Google afirma que o seu browser Chrome está mais rápido do que nunca. Surge após uma série de otimizações internas que melhoraram significativamente o seu desempenho. Publicou novos dados de desempenho que confirmam os aumentos medidos nos testes padrão do setor. Reforça a sua posição como um dos browsers mais populares do mundo.

O Chrome está mais rápido do que nunca

Conforme os resultados divulgados pela empresa, o Google Chrome melhorou o seu desempenho entre 5% e 10%. Isto em benchmarks populares como o Speedometer 3.1 e o Jetstream 3. Estes testes tornaram-se uma referência para medir a velocidade real dos browsers em tarefas quotidianas, como o carregamento de páginas ou a execução de scripts.

Os testes foram realizados num MacBook Pro com chip M5 e macOS 26. O Chrome alcançou uma pontuação de 61 no Speedometer 3.1, o seu melhor resultado até à data. Embora a Google já não se refira a "horas poupadas" como fazia em anos anteriores, insiste que o browser oferece uma experiência de navegação mais fluída e eficiente.

Por detrás destas melhorias, estão profundas alterações na arquitetura interna do browser. Um dos principais avanços está no motor JavaScript, que toma agora decisões mais eficientes para executar processos repetitivos e reduzir os tempos de carregamento em páginas complexas.

Google tem provas disso e mostrou-as

O WebAssembly, tecnologia que permite a execução de código de alto desempenho no browser, também recebeu melhorias. A Google otimizou a comunicação entre JavaScript e WebAssembly para reduzir tarefas redundantes e melhorar o desempenho sob cargas exigentes, como em aplicações web avançadas ou ferramentas de inteligência artificial.

Outro ponto fundamental é a otimização do motor de renderização de texto, que contribui para um carregamento mais rápido e uma exibição mais estável do conteúdo da web. Em conjunto, estas alterações tornam a experiência de navegação mais ágil e consistente.

A Google insiste que estas otimizações não se refletem apenas em testes de desempenho. Também resultam numa experiência "notavelmente mais rápida" na utilização no mundo real. Esta capacidade é em parte a justificação da adesão de muitos utilizadores a este browser.