Europa obriga Google a abrir Android e pesquia à concorrência

A Comissão Europeia desferiu mais um golpe na Google ao exigir que a empresa abra o Android e o seu motor de busca na web aos concorrentes. As autoridades da Europa afirmam que a empresa californiana deve cumprir a Lei dos Mercados Digitais e, por isso, estipularam duas medidas juridicamente vinculativas que devem ser implementadas a partir do próximo ano.

Europa obriga Google a mudar as regras

Sobre o Android, a Google terá de fornecer a outros assistentes de IA a mesma integração que o Gemini tem. A Europa defende que a IA de terceiros não consegue competir porque não tem acesso total ao sistema operativo, ao contrário da tecnologia desenvolvida pela Google. Os reguladores ordenaram que a Google conceda aos assistentes de IA concorrentes o mesmo nível de acesso aos recursos do Android que o Gemini tem.

No caso do motor de pesquisa da Google, a Europa está a pressionar a empresa para partilhar dados com os seus concorrentes. Segundo a Comissão Europeia, a medida quer criar condições equitativas. Permitirá que plataformas alternativas acedam a informação que só a Google consegue recolher em larga escala.

A lei determina que o Google deve fornecer dados anonimizados de utilização do motor de pesquisa aos seus concorrentes. Isto para que estes se possam tornar concorrentes legítimos. Esta medida não se limita aos motores de pesquisa convencionais, mas também inclui chatbots com IA capazes de realizar pesquisas na web.

Tem de abrir Android e pesquia à concorrência

As decisões da Comissão Europeia surgem após uma investigação de seis meses. A Europa já tinha apresentado as suas exigências, indicando que seriam necessários seis meses para chegar a uma decisão final. A empresa de Mountain View não se manteve em silêncio após os anúncios da Europa. A Google protestou contra as decisões, afirmando que representam um risco para a privacidade e segurança dos cidadãos europeus.

Sustentou ainda que os assistentes de IA já conseguem aceder com segurança a recursos essenciais do Android. A entrega de dados da pesquisa a empresas desconhecidas, poderia colocar em risco não só o público, mas também empresas e governos. É preocupante que as pesquisas dos europeus estejam a ser expostos a empresas desconhecidas, sem a devida anonimização de dados e o conhecimento ou consentimento do utilizador.

Isto prejudicaria a privacidade dos cidadãos, colocaria em risco os segredos comerciais das empresas e comprometeria a segurança nacional. A Comissão Europeia indica que a Google terá de começar a partilhar os dados do seu motor de pesquisa com terceiros a partir de janeiro de 2027. A abertura do Android a assistentes de IA de terceiros, por sua vez, terá início em julho do próximo ano.